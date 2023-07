La solidaria iniciativa para que las personas mayores no se enfrenten a un verano en soledad

Para tratar de hacer frente a la soledad que sufren los mayores, 'Hablando en Plata' y la Fundación Amigos de los Mayores han sumado sus fuerzas para concienciar a la sociedad sobre esta problemática y conseguir que cada vez sean más las personas mayores que pasen el verano en compañía. 'Un verano para reconectar' es el resultado de esta unión, una campaña que busca acompañar a las personas mayores que viven solas en un periodo crítico -el verano-, en el que su soledad se acentúa.

Esta situación de soledad aumenta el riesgo de sufrir problemas de salud, así como aislamiento o depresión. Y es que, si para muchas personas el periodo estival, con las vacaciones, supone poder desconectar de la rutina y del día a día, para otras personas mayores representa un momento en el que el sentimiento de soledad se hace más evidente.

Unidos contra la soledad de los mayores

Más de dos millones de personas mayores de 65 años viven solas en España. Un ejemplo de ello es Gloria, que tiene 72 años y que, desde que murió su hermano en 2017, vive sola. Es una persona activa y no necesita ayuda en su día a día, pero sí que se siente sola: "El día es muy largo y te da tiempo a pensar mucho, por ejemplo cuando quieres comentar o compartir algo con alguien y eso se hace más difícil".

"Me da compañía, conversación, un tiempo de charla, me da cariño"

Desde hace unos meses recibe la visita de María Eugenia, voluntaria. Va a visitarla una vez a la semana un par de horas y Gloria reconoce que le ha dado la vida: "María es una estrella que ha caído aquí. Ella me da compañía, conversación, un tiempo de charla, me da cariño".

Juntas se pasan las horas conversando de sus inquietudes, como, por ejemplo, de los viajes que les gustaría hacer, tal y como señala María Eugenia: "Las dos tenemos muchas ganas de ir a Sevilla y en octubre o noviembre nos iremos juntas un fin de semana."

No todos llevan bien la soledad

María Eugenia lleva muchos años realizando distintos tipos de voluntariados, pero reconoce que en Gloria ha encontrado a una amiga: "Somos amigas y nos aportamos mutuamente. Yo le aporto que soy una persona mas joven y ella la experiencia de que es una persona más mayor. Es divertidísima, cariñosa... Es una amiga".

"Tienes que saber buscar la compañía. No encerrarte, escuchar y socializarse"

Otra historia parecida es la de Pilar. Ella tiene 88 años y lleva 17 viviendo sola. Desde hace varios año todos los verano se va de viaje con una asociación y reconoce estar encantada: "Tienes que saber buscar la compañía. No encerrarte, escuchar y socializarse", reconoce que "me gusta ver gente nueva y voluntarios excelentes. Los amigos de los mayores son los protagonistas. Te lo solucionan todo, tienen mucha paciencia, todos somos distintos".

Hay que reconocer que la soledad no todo el mundo la lleva bien. Es el caso de Victoria Segarra, tiene 70 años. A pesar de vivir con su hijo, se siente sola. Sin embargo, reconoce que estar de voluntaria le hace sentirse muy bien: "Me siento bien ayudando. Son días que difícilmente olvidaré". Además, recuerda un consejo de una psiquiatra: "Me dijo que hablar siempre con personas, con plantas o hasta con uno mismo es bueno".

La esperanza de vida en España cada vez es mayor

En 15 años el 25% de la población habrá cumplido 65 años y el 8% superará los 80. Unos datos que se irá incrementado con el paso del tiempo, porque la esperanza de vida en España cada vez en mayor. Y estas personas mayores tienen más riesgo a sufrir la llamada soledad no deseada.

Se estima que para 2037 el 30% de los hogares estarán ocupados por una persona. De hecho, según proyecciones del Banco Mundial y de Naciones Unidas, en España más del 33% de la población es mayor de 55 años y se prevé que en 2050 la cifra suba hasta la mitad.

Frente a esta situación, Gloria, en Madrid, pasa una tarde a la semana con Eugenia, una chica que viene como voluntaria para que no esté sola. Y, por su parte, Pilar, en Barcelona, se suma a unas vacaciones organizadas por 'Amigos de los mayores'.

