Las reservas en los restaurantes son cada vez más tempranas: "Lo ideal y saludable es cenar 2 o 3 horas antes de acostarnos"

Es horario europeo, pero cada vez más clientes españoles demandan poder cenar a las siete u ocho de la tarde. Jesús David Ruiz es jefe de sala en el restaurante Jenkin's de Valencia: "El español promedio está adoptando la costumbre de los extranjeros y ante esto hemos optado por no cerrar la cocina y dar servicio de forma ininterrumpida. La gente llega cada vez más pronto".

Últimamente es habitual ver locales de restauración llenos a las ocho de la tarde. Las reservas son cada vez más tempranas. Muchos comensales dicen que es más sano y saludable, lo ideal para ir a dormir; además, se puede pasar más tiempo con los amigos o también bailar un rato tranquilamente después de cenar.

Miguel Ángel Rivarola, del restaurante Cocolinda, explica: "Sobre todo entre semana, la gente prefiere sentarse antes a la mesa, por eso adelantamos la hora de las cenas a elección del cliente".

En la misma línea se manifiesta Pau Reig de Garito Barra: "Solemos empezar a las 19 h para que a las 19.30 h los comensales puedan empezar a cenar con un aperitivo, una tapita y más tarde un plato más elaborado".

Los nutricionistas aconsejan cenar dos o tres horas antes de meternos en la cama porque esta práctica tiene muchos beneficios fisiológicos.

Explica la dietista nutricionista Clara Llorens: "Hay una mejora en la digestión, reducción del reflujo, la pesadez, mejor calidad del sueño profundo; puede ayudarnos también en la pérdida de peso porque tenemos menos hambre, favorece el metabolismo de la glucosa, disminuye el riesgo de problemas cardiovasculares y, por último, puede ayudarnos a procesos de reparación celular nocturna".

Se evitan así molestias estomacales, se optimiza la digestión, se gana en bienestar; también contamos con más tiempo para socializar. Por tanto, este hábito que supone adelantar la cena es un saludable estilo de vida a tener en cuenta.

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