Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

RESTAURACIÓN

Las reservas en los restaurantes son cada vez más tempranas: "Lo ideal y saludable es cenar 2 o 3 horas antes de acostarnos"

Muchos locales ofrecen cocina ininterrumpida, dos turnos de cena o adelanto de la hora para sentarse en la mesa.

Imagen de archivo de una cena.

Las reservas en los restaurantes son cada vez más tempranas: "Lo ideal y saludable es cenar 2 o 3 horas antes de acostarnos" | Pexels

Publicidad

Isabel Goyanes
Publicado:

Es horario europeo, pero cada vez más clientes españoles demandan poder cenar a las siete u ocho de la tarde. Jesús David Ruiz es jefe de sala en el restaurante Jenkin's de Valencia: "El español promedio está adoptando la costumbre de los extranjeros y ante esto hemos optado por no cerrar la cocina y dar servicio de forma ininterrumpida. La gente llega cada vez más pronto".

Últimamente es habitual ver locales de restauración llenos a las ocho de la tarde. Las reservas son cada vez más tempranas. Muchos comensales dicen que es más sano y saludable, lo ideal para ir a dormir; además, se puede pasar más tiempo con los amigos o también bailar un rato tranquilamente después de cenar.

Miguel Ángel Rivarola, del restaurante Cocolinda, explica: "Sobre todo entre semana, la gente prefiere sentarse antes a la mesa, por eso adelantamos la hora de las cenas a elección del cliente".

En la misma línea se manifiesta Pau Reig de Garito Barra: "Solemos empezar a las 19 h para que a las 19.30 h los comensales puedan empezar a cenar con un aperitivo, una tapita y más tarde un plato más elaborado".

Los nutricionistas aconsejan cenar dos o tres horas antes de meternos en la cama porque esta práctica tiene muchos beneficios fisiológicos.

Explica la dietista nutricionista Clara Llorens: "Hay una mejora en la digestión, reducción del reflujo, la pesadez, mejor calidad del sueño profundo; puede ayudarnos también en la pérdida de peso porque tenemos menos hambre, favorece el metabolismo de la glucosa, disminuye el riesgo de problemas cardiovasculares y, por último, puede ayudarnos a procesos de reparación celular nocturna".

Se evitan así molestias estomacales, se optimiza la digestión, se gana en bienestar; también contamos con más tiempo para socializar. Por tanto, este hábito que supone adelantar la cena es un saludable estilo de vida a tener en cuenta.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Sevilla se echa a la calle en el Sábado de Pasión: cinco hermandades, ambiente de vísperas y la ciudad lista para la Semana Santa

Sábado de Pasión en Sevilla

Publicidad

Sociedad

Sábado de Pasión en Sevilla

Sevilla se echa a la calle en el Sábado de Pasión: cinco hermandades, ambiente de vísperas y la ciudad lista para la Semana Santa

Imagen de archivo de una cena.

Las reservas en los restaurantes son cada vez más tempranas: "Lo ideal y saludable es cenar 2 o 3 horas antes de acostarnos"

Los Mossos d'Esquadra detienen a 28 personas en la AP-7 con la operación 'Kampai Pista'

Los Mossos d'Esquadra detienen a 28 personas en la AP-7 con la operación 'Kampai Pista'

Imagen de archivo de una patrullera marítima de la Guardia Civil.
Rescate marítimo

Encuentran el cadáver de un hombre flotando en una cala de Ibiza

Imagen de archivo de otro 'narcotúnel' encontrado por la Guardia Civil
NARCOTRÁFICO

La Policía Nacional encuentra un narcotúnel cerca de la frontera de Ceuta con Marruecos

Metro Madrid
Metro

Las paradas del metro de Madrid que dejarán de funcionar a partir de hoy

Una mítica estación del centro de la capital cierra desde el sábado 28 de marzo hasta finales de 2026.

Imagen de archivo de joyas
ROBO

Condenada a un año de prisión por robar joyas en la vivienda donde trabajaba en Tenerife

Las joyas sustraídas, que alcanzaban un peso aproximado de 41 gramos de oro, fueron posteriormente vendidas en una joyería en dos operaciones distintas.

Confirman tres años de cárcel por arrancar un trozo de oreja a otro de un mordisco en una pelea en Ronda (Málaga)

Tres años de cárcel por arrancarle la oreja a otro de un mordisco en Málaga

VÍDEO: Nacen seis crías de lince ibérico en el Parque Nacional de Doñana

VÍDEO: Nacen seis crías de lince ibérico en el Parque Nacional de Doñana

Playa de Mogán

Encuentran muerta a una adolescente de 15 años en la costa de Mogán, Gran Canaria

Publicidad