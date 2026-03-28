Buscan camareros en Segovia: "Ofrecemos buenas condiciones"

José Cobos lleva trabajando en la hostelería 46 años, empezó con 20 y a lo largo de su vida ha regentado diferentes establecimientos, todos relacionados con la hostelería. "Dicen que este es un trabajo muy duro; yo creo que está todo compensado. Es cierto que te tiene que gustar, pero es un trabajo que yo aprecio mucho", señala.

Hace 11 años abrió la 'Taberna Bahía', situada en la Plaza Mayor de Segovia. El negocio tenía ya una clientela fija y generaba beneficios. Sin embargo, el domingo pasado fue el último día en el que el negocio estuvo abierto. No ha tenido que cerrar por falta de rentabilidad; ha tenido que hacerlo por falta de personal.

Según pasan los años, José asegura que cada vez le cuesta más encontrar camareros que ocupen los puestos que oferta. "No he conseguido encontrar personal cualificado. Nosotros intentamos darle al cliente un trato personal. En tan solo dos meses han pasado unos 12 camareros distintos. De esta forma no podemos dar el trato que queremos. Nosotros ofrecemos buenas condiciones, no entendemos el motivo por el que no conseguimos tener empleados para mantener la taberna", asegura el hostelero.

A su vez, insiste en que no entiende el hecho de no encontrar personal, señala que ofrece buen horario, buen salario y que respeta los derechos laborales. Señala que es el único establecimiento en el que ha tenido este problema. No obstante, asegura que son varios los bares o restaurantes que viven con este problema. "Se trata de un problema a nivel nacional; yo empecé a notarlo hace 8 o 9 años. Nos encontramos con gente que no está cualificada o con personas que no quieren quedarse en el sector. Además, ahora los jóvenes no quieren dedicarse a la hostelería, prefieren otros trabajos", añade.

Por otro lado, en Segovia el sector de la hostelería es clave. José asegura que es la migración la que está sosteniendo la hostelería. "Ahora mismo en mi restaurante mi plantilla está formada principalmente por gente de fuera. Trabajamos bien juntos y son muy agradables", afirma. Y es que sin esa plantilla, José también tendría que cerrar el restaurante que tiene abierto. El caso de José es tan solo un ejemplo de la falta de trabajadores en el sector de la hostelería.

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