Rescatan a un bebé de dos meses positivo en cocaína, deshidratado y lleno de heces junto a sus padres ebrios

Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Municipal de Madrid encontraron el pasado domingo a un bebé de dos meses en estado de grave abandono dentro de una vivienda del distrito de Tetuán, en la capital. El hallazgo se produjo cuando los agentes acudieron al domicilio tras el aviso, recibido sobre las 08.15 horas, de una pelea en su interior.

Personados en la vivienda, una mujer en estado de embriaguez les abrió la puerta. En el interior se encontraron con un escenario de fuerte insalubridad: acumulación de basura, restos de heces de un perro y con cucarachas en los alimentos que había en el frigorífico.

En una de las habitaciones localizaron a un hombre tendido en la cama, aparentemente bajo los efectos de las drogas e incapaz de articular palabra. Junto a él se encontraba el bebé, que presentaba signos de abandono, deshidratación y fiebre elevada, además de estar lleno de heces.

El menor habría dado positivo en cocaína y, según apuntan fuentes policiales, la madre admitió haber consumido alcohol y sustancias estupefacientes mientras amamantaba al bebé.

Los padres detenidos

Los padres biológicos del bebé, un hombre colombiano de 1987 y una mujer boliviana de 1996, fueron detenidos como presuntos responsables de un delito de abandono de menor, además de atentado contra la autoridad tras intentar agredir a los agentes.

El bebé fue trasladado al Hospital La Paz para recibir atención médica y, posteriormente, quedó bajo la protección de los servicios sociales de la Comunidad de Madrid.

Por su lado, agentes de la Policía Municipal se han hecho cargo del perro que se encontraba en la vivienda y que también presentaba un evidente grado de abandono.

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