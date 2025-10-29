Rescatados y rescatadores se funden en abrazos un año después de la DANA: "Fuimos todos uno para salvar a estas personas"

Este miércoles, Valencia vuelve a ese punto exacto en el tiempo donde todo cambió. La DANA que anegó barrios enteros dejó a familias sin nada y, sin embargo, reveló algo profundo: la fuerza de una comunidad capaz de jugarse la vida por la vida del otro.

Aquel día, mientras el agua partía calles y casas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, bomberos, sanitarios y vecinos anónimos ayudaron a quienes lo necesitaban. No había dudas, solo manos. Doce meses más tarde, algunos de los protagonistas de aquella noche de angustia se miran de frente, con nombres, con historias, con deudas imposibles de saldar.

Es un reencuentro emocionado, de esos que empiezan con silencio y terminan con un “gracias” que nunca alcanza.

Francisco ha tardado todo este tiempo en regresar al lugar donde rozó el final. Lo hace sin épica, con una verdad desnuda: “Se hace duro, la verdad. Insomnio pesadillas, se queda todo dentro, en el cerebro”.

Su casa se abrió por la mitad y el agua la partió en dos. Fueron los bomberos de Valencia quienes lograron sacarle pidiendo un helicóptero. Él lo recuerda sin rodeos: “Yo veía la muerte”. Y, al nombrar a quien se aferró a él, le tiembla la voz: Pepe. “Que noche la de aquel año, sus compañeros no nos dejaron en toda la noche”, explica mientras abaraza a la persona que le salvó la vida. Hoy se han vuelto a encontrar. No hace falta explicar demasiado: se abrazan. En ese gesto cabe el miedo de entonces y la calma de ahora.

El sargento José Ortiz Linares, bombero del Consorcio de Valencia, reduce a una frase todo lo que aquella noche fue acción pura: “Fuimos todos uno para salvar a estas personas”.

Y frente a Paco, añade lo que importa por encima de cualquier informe: “Estás aquí Paco, que es lo importante”. Esa certeza atraviesa la escena como un faro. No hay medallas en la chaqueta, pero hay ojos que entienden.

Una cuerda que logró salvarle la vida

Mientras en Manises el tiempo se medía en segundos y en altura del agua, en Albal el nivel alcanzó 2 metros y 10 centímetros. Allí, la DANA de 2024 estuvo a punto de llevarse a Luis. Los vecinos que le ayudaron recuerdan el rescate con la precisión de quien aún siente la cuerda en las manos: “Se le tiró una cuerda, no sé como él lo hizo que la empezó agarrar y lo empezamos a subir poco a poco”.

Luis asiente. No busca palabras grandilocuentes, solo una forma honesta de decir gracias: afirma que hoy está aquí por ellos y que jamás lo podrá agradecer del todo. Otra de las vecinas asegura emocionada: “Cada día que lo veo me da mucha alegría, porque no es lo mismo vivirlo que verlo en la televisión”. Luis sostiene que cumple hoy un año desde que volvió a nacer.

Ese “volver a nacer” es, quizá, la definición más precisa de lo ocurrido: la vida reanudada en Valencia, Manises y Albal y otros muchos pueblos que sufrieron las consecuencias de una terrible DANA que destrozó las vidas de muchas personas en una noche en la que el agua quiso arrasar con todo y que, aun así, con lo único que no pudo fue la voluntad de muchos que día tras día ayudaron a quienes más habían sufrido las consecuencias.

Un año después, ni la ciudad, España ni los ciudadanos olvidan lo que ocurrió. Y cada abrazo, cada mirada cómplice entre quien fue rescatado y quien rescató, vuelve a decir lo esencial sin levantar la voz: “Estás aquí, que es lo importante”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.