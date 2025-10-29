Detenido un hombre en Vera por apuñalar a su compañero de piso y dejarle en estado crítico

La Guardia Civil ha detenido a un hombre por un grave altercado con su compañero de piso, que ha terminado en un intento de asesinato. Ocurría en la localidad almeriense de Vera, donde ambos hombres de origen magrebí convivían juntos. La víctima fue traslada por los servicios sanitarios hasta el Hospital La Inmaculada de Huércal-Overa (Almería), donde más tarde debido a su estado fue evacuado en helicóptero medico a un centro hospitalario de Granada, según confirman fuentes de la Comandancia de Almería

Pelea por motivos económicos

El suceso tenia lugar, este martes a las 8:30 horas, en un domicilio de la calle Almería, en el que el detenido y la victima vivían como compañeros de piso. Al parecer la pelea comenzaba por una presunta deuda económica entre ambos, pero la cosa no se quedo en una conversación subida de tono o una agresión menor, sino que el detenido le proporciono varias puñaladas a la víctima para acabar con su vida.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron varios efectivos de la Guardia Civil, en colaboración con la Policía local de Vera, que detuvieron al agresor, momentos después de acordonar la zona e inspeccionar visualmente el domicilio. Además, los servicios sanitarios desplazaron la victima desde su domicilio hasta el hospital más cercano en Huércal-Overa (Almería), donde las heridas empeoraron y finalmente tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital de Granada.

Caso aislado

Las autoridades y las fuentes municipales señalaban que se trata de un caso aislado entre dos individuos particulares. Algo que no ha tenido una mayor repercusión en el municipio y que esta totalmente controlado. Un caso, del que solo queda esperar a que la justicia determine lo ocurrido y otorgue una sentencia al agresor por los hechos acontecidos.

