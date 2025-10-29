Dos españoles detenidos por la muerte del militar portugués tras la embestida de una narcolancha en el Guadiana

Dos ciudadanos de nacionalidad española sospechosos de estar implicados en la muerte del cabo de la Guardia Nacional Republicana de Portugal, Pedro Manata e Silva han sido detenidos este martes por la colisión la noche del lunes de una narcolancha contra la patrullera de la GNR en el río Guadiana en la frontera fluvial que separa el Algarve portugués con la provincia de Huelva, cerca de Alcoutim. Además del fallecido, otros tres agentes resultaron heridos, aunque permanecen fuera de peligro.

Los dos españoles detenidos se encuentran a disposición de la Policía Judicial portuguesa, la encargada del interrogatorio y de investigar y esclarecer lo ocurrido.

Llevaban 54.000 euros en efectivo

Los arrestados, según nos confirma la GNR, fueron interceptados cuando intentaban cruzar a España, concretamente el puente internacional que une el Algarve portugués con Ayamonte en la provincia de Huelva. Ambos detenidos con antecedentes estaban fichados por las autoridades lusas por su presunta vinculación con redes de narcotráfico en el puerto de Castro Marim en el Algarve transportaban en el vehículo con matrícula española en el que viajaban 54.000 euros en efectivo

Estas detenciones se producen tras el choque el pasado lunes a las 23:15 horas de Portugal de una narcolancha de alta velocidad contra una patrullera de la Unidad de Control Costera en la frontera fluvial que separa el Algarve portugués con la provincia de Huelva. En la embarcación además del militar fallecido viajaban tres agentes más que resultaron heridos teniendo que ser evacuados a hospitales cercanos.

Ley para un mayor control de las lanchas rápidas

Portugal y España activaron tras la colisión un operativo conjunto de actuación para tratar de encontrar a los tripulantes de la embarcación que fue localizada en el Guadiana a cuatro kilómetros aproximadamente del lugar de la colisión. La narcolancha que apareció hundida parcialmente fue incendiada por sus ocupantes con el fin de eliminar cualquier huella o prueba incriminatoria. Actos seguidos los ahora detenidos se dieron a la fuga.

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, además de expresar sus condolencias hacia la familia del militar fallecido en acto de servicio promulgó en el día de ayer la ley que regula la posesión, comercio y utilización de embarcaciones de alta velocidad, habitualmente utilizadas en el ámbito del narcotráfico

