Muere una menor de 14 años atropellada por un autobús en Barcelona

Conmoción en Barcelona por un atropello mortal que deja una víctima de 14 años y una gran tristeza en su familia. La menor se encontraba paseando cuando un autobús, de una línea interurbana, colisionaba con ella causándole la muerte en el acto. Las causas del accidente son desconocidas, pero el ayuntamiento de la capital catalana comunica que se están investigando.

Hechos

El atropello sucedía pasadas las 21:45 horas, a la altura del número 107 de la Gran Via de Carles III, junto al cruce con la Avenida Diagonal. La joven se dispuso a cruzar la calle y fue arrollada por un autobús, perteneciente a la compañía Mobus y que cubría la línea exprés X43, muriendo in situ.

Hasta el lugar se desplazaron varios efectivos de la Unidad Central de Atestados de Tráfico (UCAT) y de la Guardia Civil Urbana de Barcelona, que establecieron las causas del siniestro e inspeccionaron el atestado. Además, llegaron las unidades de Bomberos y los servicios sanitarios de urgencias, que intentaron salvar la vida de la menor sin éxito.

Condolencias a la familia

El ayuntamiento de Barcelona, ha trasladado su pésame a la familia y amigos de la fallecida, a la vez que reafirmaba su compromiso para continuar trabajando con el fin de reducir las víctimas mortales en siniestros de tráfico. Al igual que cientos de usuarios en redes, que lamentaban este terrible suceso.

Una situación, que lamentablemente convierte a la menor en la novena víctima mortal por accidente de tráfico en Barcelona en lo que llevamos de 2025.

