Un estudio determina cuándo volvería a repetirse un desastre natural como la DANA de Valencia

El estudio, llevado a cabo por la Universidad Politécnica de Cataluña, habla de una "probabilidad significativa de repetirse" un temporal de tal magnitud y estima que las lluvias extremas registradas en Valencia podrían producirse de nuevo en 47 años.

Dana en Valencia

Dana en ValenciaGTRES

Juan Muñoz
Publicado:

Este miércoles 29 de octubre tiene lugar el primer aniversario de la DANA de Valencia. Uno de los mayores desastres naturales de la historia de España que dejó más de 200 víctimas mortales a su paso por la Comunidad Valenciana.

Un año después del desastre, todavía hay algún cadáver sin hallar, vehículos desaparecidos o edificios en ruinas. Los valencianos tratan de mirar hacia delante. Sin embargo, otras dudas rondan la cabeza de aquellos que sobrevivieron al histórico temporal: ¿Puede volver a repetirse? ¿Cuándo sería? ¿Estamos mejor preparados?

Un estudio llevado a cabo por la Universidad Politécnica de Cataluña despeja buena parte de estas incógnitas.

¿Cuándo será la próxima DANA?

Tras analizar la posibilidad de repetición de lluvias extremas como las de Valencia y estudiar a partir de series de 350 estaciones meteorológicas de la AEMET el volumen de precipitaciones registrado el 29-O, la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) estima que estas lluvias extremas podrían repetirse cada 47 años.

Los investigadores observan una "probabilidad significativa de repetirse". Este estudio supone una notable reducción del 'periodo de retorno' estimado hasta ahora, que pasa de ser de unos 500 años, a tan solo 47.

Además, los investigadores del Centro de Política de Suelo y Valoraciones (CPSV) creen que las precipitaciones en 24 horas dentro de unos 500 años podrían superar los 1.600mm,más del doble de lo registrado en la DANA de Valencia.

¿Qué es el periodo de retorno?

Se trata de un concepto técnico utilizado para referirse a la probabilidad de que se vuelva a repetir un fenómeno natural, en este caso como el de la trágica DANA de Valencia.

Polémica en el funeral por la presencia de Mazón

Este miércoles se celebra el primer aniversario de la DANA de Valencia, donde no faltará Carlos Mazón. El presidente de la Comunidad Valenciana, en el centro de la polémica por su cuestionable actuación el día de la DANA y sus numerosos cambios de versión acerca de lo sucedido en el restaurante 'El Ventorro', ha confirmado que estará en un emotivo funeral al que también acudirá Pedro Sánchez.

