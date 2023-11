La reivindicación de un instituto canario contra la violencia machista: 1237 mariposas, una por cada mujer asesinada desde 2003

Con motivo del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el IES José Arencibia Gil de Telde, en Gran Canaria, ha preparado una serie de actividades para concienciar a su alumnado y profesorado.

"La violencia está presente en la sociedad a todas las edades. Trabajamos con una población infantil, juvenil y adolescente y hay que trabajar y visibilizar en los centros educativos, posicionarse en esta lucha que tiene que ser colectiva", cuenta Begoña Martel, profesora y agente de igualdad de la consejería de Educación.

En este instituto, referente en toda Canarias por su lucha en favor de la igualdad y contra la violencia de género se paralizaba la actividad lectiva a las nueve en punto de la mañana para la lectura por parte de varios alumnos, del manifiesto creado este año para mostrar repulsa ante las violencias machistas.

"Llevo treinta y pico años de docencia y veo que cada vez antes hay actitudes cada vez más machistas, como el tema de que los celos son porque me quiere y todo eso... He ido viendo cómo ha ido aumentando. Estas campañas son superimportantes porque los alumnos no son conscientes", cuenta la directora del centro, Clara Sánchez.

Más de mil mariposas

Por los pasillos del instituto, durante toda la semana, se han mostrado diferentes exposiciones, una de las más llamativas, formada por 52 siluetas, con los nombres de las 52 víctimas de violencia machista hasta el día de hoy en España en 2023. Además, los alumnos han recortado más de mil mariposas que se han colocado en el techo, una por cada una de las mujeres asesinadas desde que hay registros: "Son 1237 mariposas, que son el número de víctimas registrado desde 2003, que es cuando hay registros de violencia de género. En los jóvenes se ven violencias en sus propias relaciones entre ellos y las relaciones que tienen fuera y tienen interiorizado lo que el patriarcado nos va enseñando desde que empezamos a socializar", afirma Joana Santana, profesora del centro.

También se han expuesto fotos de las caras del profesorado varón del centro, cada una de ellas con un mensaje concienciador, y, en el patio, un tendedero con camisetas pintadas por los alumnos con mensajes como "Ni una menos", "Mi cuerpo, mis normas" o "Quiero ser libre, no valiente".

Durante el recreo se han montado dos stands informativos, entre ellos, un Punto Violeta para informar a los jóvenes de cómo actuar en situaciones de violencia en su entorno. "Desgraciadamente estamos viendo un incremento en la violencia de género en edades muy tempranas, se están incrementando de forma muy desmesurada las agresiones sexuales porque se recibe toda la información a través de la pornografía. Se necesita brindar una educación en los centros educativos", dice Ruth G. Velázquez, de la asociación Mundo Violeta.

"Es necesario educar a los jóvenes"

Cientos de jóvenes de educación secundaria y bachillerato han participado en las actividades por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres.

"Educar y que sepan que estar callados también nos hace cómplices"

Leyre, de 17 años dice que "es necesario educar a los jóvenes y que aprendan que la violencia de género es muy mala, a cualquier tipo de mujer, joven, adulta, trans... Y, sobre todo, educar y que sepan que estar callados también nos hace cómplices".

Sofía es una alumna que forma parte del comité de igualdad: "Me gustó entrar, porque me siento segura apoyando estas causas y quisiera que más mujeres se sintieran apoyadas y poner un grano de arena para ayudar a mujeres que sufren estos tipos de acoso".

Alicia cursa tercero de ESO: "Hay que concienciar a todos los que piensan que las cosas no pueden cambiar y sé que todos unidos podemos cambiar esta sociedad y hacerla mucho mejor".

Una de las alumnas más jóvenes del centro, África, de primero de ESO, nos contaba que tuvo una experiencia de bullying cuando era más pequeña: "Cuando era más chiquitita tuve un caso de bullying y pude salir adelante, es importante en cualquier edad no callarse y contarlo para buscar ayuda".

"Presionamos para que aprendan y entiendan que hay que luchar"

Las alumnas del centro están muy implicadas en esta campaña, pero también los alumnos. Jóvenes como Juan, de cuarto de la ESO, y que ha sido uno de los encargados de la lectura del manifiesto: "Nuestros abuelos se han concienciado de una manera en su educación y nosotros lo estamos haciendo de otra. En clase siempre están los que no le dan importancia, pero presionamos para que aprendan y entiendan que hay que luchar". Su compañero Ernesto también nos cuenta que piensa que lo que se hace en el centro es "muy necesario e importante, sigue siendo un problema en nuestro entorno".

Durante el recreo, en este instituto ha sonado una 'playlist' creada para la ocasión con canciones reivindicativas, mientras alumnos y profesores ponían su granito de arena para luchar contra la lacra de la violencia machista.