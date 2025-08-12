Encuentran muerto a un conserje en el interior de un colegio de Gran Canaria

Han hallado muerto a un conserje en un colegio en Telde, a 20 kilómetros de las Palmas de Gran Canaria. Según informaron fuentes policiales al periódico 'La Provincia', encontraron el cuerpo fue encontrado el pasado lunes 11 de agosto en las instalaciones del centro educativo en el barrio de La Herradura de dicha localidad grancanaria.

La Policía Nacional y la Policía Local se trasladaron hasta el lugar y dieron con el cuerpo del hombre en avanzado estado de descomposición. Según detalla 'Europa Press', el hombre fue encontrado muerto en el dormitorio de su vivienda, en el interior del colegio, después de que la Policía Nacional fuera comisionada por los familiares, tras no saber de él durante varios días. Los propios familiares alertaron de la ausencia de la víctima tras la imposibilidad de contactar con él durante días.

Según detalla 'La Provincia', el fallecido tenía cerca de unos 60 años y llevaba varios días sin vida. La víctima se trataba de un trabajador y ejercía como vigilante del centro educativo CEIP Francisco Tarajano, según ha informado fuentes municipales al medio 'Teldeactualidad'. Este suceso ha propagado la consternación entre vecinos y miembros de la comunidad educativa del CEIP de la Herradura.

Tras su posterior traslado al Instituto de Medicina Legal, fuentes policías apuntan a que la muerte habría sido natural, ya que no presentaba signos de violencia. No obstante, será la autopsia la que determine las causas exactas de la muerte.

Encuentran muerto a un matrimonio en Sevilla

Este paso podría recordar al suceso acontecido en Sevilla el pasado mes de mayo, cuando un matrimonio fue encontrado sin vida en una vivienda en el barrio de Rochelambert según detallaron fuentes policiales a EFE. En concreto, el hallazgo se produjo en el número 14 de la calle Puerto de la Mora, después de que una persona diera la voz de alarma.

Las víctimas se trataban de una mujer de 62 años y un hombre de 69. Según fuentes de la investigación, los cuerpos no presentaban signos de violencia. Los cadáveres fueron traslados al Instituto Anatómico Forense de Sevilla. A las puertas del edificio, un vecino explicó a EFE que esta pareja perdió a un hijo hace un tiempo. "Ella salía mucho antes y, desde hace un año o dos, dejó de salir. El hombre sí salía y suponíamos que la mujer estaba mala, enferma, o en la cama, no la veíamos nunca", indicó este vecino. Más tarde, se confirmó que el matrimonio falleció por causas naturales, según informaron a EFE fuentes cercanas a la investigación.

