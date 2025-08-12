Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Un incendio en Ourense obliga a interrumpir la circulación del AVE entre Galicia y Madrid

Renfe ha señalado que el servicio queda interrumpido por el fuego "en las proximidades de la vía férrea".

Incendio en Maceda, Ourense

Un incendio en Ourense obliga a interrumpir la circulación del AVE entre Galicia y Madrid | EFE

Luis Alcantud
Publicado:

Un incendio entre las localidades de Ourense y Taboadela ha obligado a suspender la circulación del AVE Madrid-Galicia desde las 13:45 horas de este martes. Renfe ha señalado que el servicio queda interrumpido por el fuego "en las proximidades de la vía férrea".

Este artículo es una noticia de última hora sobre el fuego y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información. Para consultar la última hora prueba a refrescar la página en tu navegador. También puedes seguir toda la actualidad sobre la circulación en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter o Instagram.

