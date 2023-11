El País, RTVE Audio y Canal Sur, ganadores de los Premios de Periodismo contra la Violencia de Género

Las periodistas Isabel Valdés, corresponsal de género de El País; Raquel Martín Alonso, jefa de Podcast de RTVE Audio; y Eva Villegas, directora del programa 'Los Reporteros' de Canal Sur Televisión, recibieron este miércoles los VIII Premios de Periodismo contra la Violencia de Género 'Fundación Aliados'.

Hasta un total de 107 trabajos publicados en medios de comunicación españoles han participado en esta octava edición de los premios. Unos trabajos cuyo objetivo es el de reconocer y recompensar las buenas prácticas de profesionales que contribuyen a la defensa y difusión de los valores contra la lacra social de la violencia de género.

Los premios cuentan con tres categorías, cada una de las cuales está dotada con un premio en metálico de 3.000 euros y con un trofeo.

'Ahora sé que aquello no fue un sí'

En la categoría de 'Medio escrito' la ganadora ha sido Isabel Valdés por el trabajo 'Ahora sé que aquello no fue un sí', publicado en el diario El País.

La periodista, tras recibir el galardón, ha agradecido tanto el trabajo de las mujeres y el feminismo de los últimos años, que ha supuesto que el silencio existente respecto a la violencia machista se acabe. Además, ha defendido que "es vital" que los medios sigan tratando estos temas, así como que haya más periodistas especializadas en violencia de género.

'Somos Insumisas'

Raquel Martín ha sido la galardonada en la categoría 'Radio/Podcast' por 'Somos Insumisas', un podcast narrativo sobre la sumisión química como medio de agresión sexual.

La periodista de RTVE Audio ha aprovechado la ocasión para contar su primer contacto con la violencia de la mujer, el cual fue a través de su hermana, médico de Urgencias. Ella fue la que le habló del aumento de los casos de sumisión química en Madrid, lo que le llevó a investigar a nivel nacional. "Solo hay un camino para acabar con esta situación y es la educación en valores, en casa, los colegios, en todos los ámbitos... Todos estamos obligados", ha asegurado.

'Prohibido olvidar'

El galardón en la categoría 'Televisión' ha sido para Eva Villegas por el reportaje 'Prohibido olvidar', que recupera la memoria de Ana Orantes tras 25 años de un asesinato machista que conmocionó a este país y provocó un cambio social sin precedentes.

Villegas dedicó su premio a todo su equipo y, especialmente, a Fran Orantes, hijo de Ana, "que me abrió su casa en Granada para hablarme de ella con una gran generosidad y me descubrió el calvario de la familia, pero también la alegría y fuerza de su madre". Una dedicatoria que también ha ido dirigida a la propia Ana Orantes y a todas las mujeres de su generación, "que vivieron y murieron trabajando a su manera para que hoy seamos más libres. Ana cambió la vida de las mujeres de este país y espero que su sacrificio no haya sido en balde".