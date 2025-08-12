Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Divina, vecina de Las Médulas, llora con rabia al ver arder su casa: "No tengo nada"

En la entrada de un pueblo cercano a Las Médulas, Divina, una vecina que lo ha perdido todo, llora desconsolada rogándole a los agentes que la dejen pasar a su casa.

Natalia López
Publicado:

Divina, una vecina cercana a Las Médulas en León, está viviendo una escena desesperante: su casa, sus cuadras, todo ha quedado reducido a cenizas y reclama que la Guardia Civil le impide acceder al lugar: "Todo, todo, todo, era la casa de vivienda y todo quemado".

La mujer llora desconsoladamente y espera a ver si finalmente consigue una orden para poder acceder a lo que queda de su domicilio: "No sé, me dijo el presidente del pueblo que esperara aquí que iba al ayuntamiento a por una orden... a por algo no sé".

En medio de esta emergencia, Divina representa el rostro más humano del desastre: ha perdido su hogar, ni siquiera tiene su propia ropa: "Llevo esta ropa prestada que me la ha dejado mi cuñada".

La vecina se aferra a la esperanza de que llegue un permiso y sus súplicas son claras, lograr volver a su hogar: "Claro, nos echaron de allí, que marcharos que marcharos, pues hay que marchar, pero ahora, por favor que nos dejen venir, que nos dejen subir a casa.

Incendio en Las Médulas

El devastador incendio que estos días afecta a la comarca de El Bierzo, en León, llegó hasta Las Médulas, un emblemático paisaje natural que es considerado Patrimonio de la Humanidad.

Las llamas no solo han afectado a viviendas, cuadras y terrenos, han llegado también a infraestructuras turísticas. Pero los daños tampoco se limitan solo a lo material, vecinos y autoridades locales reclaman que se declare la zona como catastrófica.

Ante tal escenario, las autoridades han habilitado albergues temporales para que los vecinos puedan acudir y mantenerse a salvo de la situación que la Guardia Civil ha calificado como "extremadamente peligrosa".

