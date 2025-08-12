Vídeo: La marea alcanza a tres coches estacionados en el muelle de O Grove, en Pontevedra

Los propietarios de tres coches se llevaron este domingo por la tarde un buen susto, al ver que el agua había alcanzado sus coches.

Ocurrió en el puerto de O Grove, en una de las rampas de acceso de embarcaciones situadas en las inmediaciones de la estación de autobuses del pueblo. Los dueños aparcaron allí sus vehículos y no fueron conscientes del suceso, ya que hicieron un viaje en barco por la zona. Fue al volver cuando estos, dos madrileños y uno gallego (del ayuntamiento colindante de Sanxenxo) cuando vieron el percal: la marea había alcanzado sus coches y mojado los bajos de sus coches, por lo menos.

Los coches tuvieron que ser asistidos

Una vez alertado el Servizo de Emerxencias, sus efectivos se personaron en el lugar de los hechos, aunque finalmente poco tuvieron que hacer. Solo tuvieron que intervenir para rescatar a uno de los coches, que sí se encontraba en mayor riesgo.

Los vecinos han explicado que es habitual que esto pase, no solo en el puerto de O Grove. De hecho, estos episodios se han visto también el pasado año en Muros, por ejemplo.

Lo cierto es que el ayuntamiento tiene señalización vertical y horizontal donde se indica que el estacionamiento está prohibido por distintos motivos, pero, entre ellos, por la subida de la marea que cubre parte de la rampa.

Como cada verano, a los gallegos les entra la risa. Desde luego, una estampa para el recuerdo.

