Las imágenes impactantes de la persecución de una embarcación que trataba de introducir 860 kilos de hachís

La Benemérita ha capturado una embarcación que trataba de introducir 21 fardos de hachís por la desembocadura del río Guadalquivir en Cádiz. La misión se ha completado con siete tripulantes detenidos.

Hachís intervenido en la desembocadura del Guadalquivir, en Cádiz, tras una persecución que se alargó durante seis horas

La Guardia Civil captura una embarcación que trataba de introducir hachís

Beni López
Publicado:

La Guardia Civil ha interceptado una embarcación que pretendía introducir 21 fardos de hachís por la desembocadura del río Guadalquivir, en Cádiz. Todo ello, tras una persecución de más de 6 horas. Tal cantidad de fardos se traducen en 860 kilos de droga. La operación culminó con siete tripulantes de la embarcación arrestados que ya están en prisión.

Una persecución de más de seis horas

Esta misión por parte de la Guardia Civil comenzó a las 4:30 de la mañana, cuando la embarcación del Servicio Marítimo de la Guardia Civil detectó esta embarcación "gran velocidad en la que realizaron todo tipo de maniobras evasivas y temerarias", según detalló la Benemérita en un comunicado y recoge 'Europa Press'.

Los tripulantes se interpusieron en varias ocasiones entre la patrullera y otros barcos. Durante la persecución, los detenidos se fueron deshaciendo de la droga, tirándola por la borda.

Después de seis horas de persecución, la Benemérita logró intercéptales a decenas de millas de la costa y consiguieron detener la embarcación. En total fueron siete miembros que iban a bordo intentando introducir 860 kilosde hachís por la desembocadura del río Guadalquivir.

La presión policial provoca la caída del hachís en España

Según la Estadística Anual de Drogas 2024 publicado por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y Crimen Organizado (CITCO), que a su vez recoge el Ministerio del Interior, la presión sobre las redes de narcotráfico ha motivado la caída sustancial de las entradas de hachís,marihuana y heroína en España.

La Policía Nacional, la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera incautaron 366 toneladas de cocaína, hachís, heroína y marihuana durante el 2024. En lo que respecta al hachís, este informe revela una caída del 44'34% en las incautaciones de hachís y sitúan, por primera vez en 20 años, por debajo de las 200 toneladas.

Por su parte, el mercado de la marihuana ha bajado un 21'32% mientras que las capturas de la cocaína suben un 5'2% y alcanzan las 123 toneladas. En lo que respecta al número de detenciones, se produjeron hasta 24.012 el año pasado, lo que supone una bajada del 5'93% con respecto a 2023.

Las cifras del tráfico de drogas

Según el balance trimestral de criminalidad presentado por el Ministerio del Interior, durante el primer trimestre de este año se detectaron hasta 5.287 delitos por tráfico de drogas, una cifra que supone un incremento de un 4'9% con respecto al 2024.

Las imágenes impactantes de la persecución de una embarcación que trataba de introducir 860 kilos de hachís

