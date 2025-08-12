VIDEO: Un yate arde en Formentera y acaba hundido: sus siete tripulantes logran escapar ilesos

Los siete ocupantes del yate han sido rescatados ilesos este martes en aguas de Formentera después de que la embarcación en la que se encontraban se incendiara. El fuego se originó en la zona del motor y se propagó rápidamente, obligando a los tripulantes a abandonar la nave antes de que las llamas la envolvieran por completo.

A pesar de la rápita intervención de los bomberos, que consiguieron sofocar el incendio, el yate terminó hundiéndose debido a los daños que había sufrido. Las autoridades investigan ahora la causas del suceso y recuerdan la importancia de revisar de forma periódica las embarcaciones para intentar evitar este tipo de sucesos.

