Oleada migratoria en Baleares: más de 250 personas rescatadas en pateras

En una nueva escalada del flujo migratorio por vía marítima, más de 257 personas han sido rescatadas en las últimas horas tras llegar a las costas del archipiélago balear.

Imagen de archivo de un embarcación de personas inmigrantes llegada a Palma

Imagen de archivo de un embarcación de personas inmigrantes llegada a PalmaEFE

Paula Silvestre
Publicado:

En las últimas 48 horas, se han interceptado un total de 14 pateras, distribuidas entre las islas de Formentera, Cabrera, Ibiza y Mallorca. Solo en Formentera, se registraron llegadas continuas: 17 personas en el faro de la Mola, 15 más pocos minutos después, 27 migrantes en Playa Migjorn, 4 en el faro de Ses Salines y 27 en Torrent s'Alga, sumando así un total de 86 rescatados en pocas horas.

Pero no han sido los únicos. Este lunes en la isa de Cabrera fueron sorprendidos antes de llegar a tierra 33 subsaharianos y antes de acabar el día otros 15. Hoy lo han hecho 75 a lo largo del día en 4 pateras distintas.

En Mallorca, en la Colonia de Sant Jordi desembarcaban ayer 4 magrebíes, durante la jornada de hoy lo han hecho 31 y también en Ibiza lo han hecho 9 de ellos. En total 257 entre la jornada de ayer y lo que llevamos de hoy

La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha habilitado espacios en los puertos de Ibiza y Formentera para la acogida temporal de estos migrantes. En Ibiza se instaló una carpa junto a la estación marítima de Botafoc y en La Savina (Formentera), se ha utilizado el edificio de la Casa del Mar .

En paralelo, el Consell de Mallorca ha criticado duramente la falta de información por parte del Gobierno central respecto al reparto de menores migrantes. La institución considera la política actual "errática", sostiene que Baleares no cuenta con capacidad adecuada para acogerlos y acusa al Ejecutivo de amenazar con sanciones a las comunidades que se nieguen a participar en el reparto.

El Consell insiste en que, a menos de dos semanas del nuevo reparto previsto para el 26 de agosto, aún no ha recibido información sobre si estos menores serán trasladados al archipiélago.

