Día del Padre: las historias de padres ejemplares que han emocionado y divertido al mundo

Incluyen en la orla de graduación al padre de un joven con discapacidad por su amor y dedicación a su hijo: "Papá de Juan José y de todos..."

Juan pasó las mismas horas que cualquier alumno en la facultad. El padre de Juan José, un joven con discapacidad severa, recibió el reconocimiento de todos los compañeros de su hijo al incluirlo en la orla.

Un padre quita un diente de leche a su hija con un dron

En un primer momento el padre pensó en usar el tradicional método de la cuerda, pero cuando surgió la idea del dron no lo dudó. El vídeo se hizo viral.

Un padre se disfraza con su hijo de Elsa de Frozen y protagonizan un divertido vídeo que "no juzga por género"

El hijo del comediante noruego Ørjan Burøe es el mayor fan de Elsa de Frozen. Ambos se disfrazaron del personaje y grabaron un vídeo que se volvió viral.

Un padre baila con su hijo disfrazados de Elsa de Frozen | Facebook

Un padre se pinta las uñas por su hijo: "Es muy triste que hoy en día tenga que intentar convencer a mi hijo de que no hace nada malo"

Un padre de Calpe, en Alicante, decidió pintarse las uñas para demostrarle a su hijo que no hace nada malo. El pequeño les había contado a sus padres que los niños no le dejaban jugar durante el recreo por "hacer cosas de chicas". La entrada realizada por el padre en Faceebook, fue compartida más de 25.000 veces.

Un padre se pinta las uñas por su hijo | Facebook

La lección de un padre a su hija por hacer 'bullying' a una compañera de clase

El hombre decidió dar una lección a su hija después de que la expulsaran de la ruta escolar por hacer bullying a una compañera.

Un padre crea un ingenioso artilugio para que su hijo 'viaje' a bordo del trineo de Papá Noel

El hombre colocó una cámara en un globo con helio que volaba a más de 33.000 metros de altura. De esta manera reprodujo el viaje que Papá Noel hace a bordo de su trineo cada año para repartir regalos a los más pequeños.

Un padre crea una web para demostrar la existencia de los Reyes Magos

Después de que una profesora le dijera a su hija que los padres hacen posible el milagro de los Reyes Magos, un periodista decidió crear una web para desmontar todas las 'fake news' acerca de los Reyes Magos de Oriente.

El rey Gaspar saluda durante la tradicional Cabalgata de los Reyes Magos | EFE

El emocionante vídeo en el que una joven traduce a lenguaje de signos una canción en un concierto de rock a su padre sordo

Una joven de 19 años tradujo la canción de Three Days Grace 'Just Like You' a su padre, Darrin Carberry, en el concierto de la banda en Canadá el 12 de diciembre. El vídeo emocionó a medio mundo.

Un padre relata su "inolvidable fin de semana con la mascota" de clase de su hija y se vuelve viral en redes

Un tuitero tuvo que compartir su fin de semana y cuidar de la 'mascota' de la clase de su hija. Una experiencia que calificó de "pesadilla" y que decidió compartir con todos sus seguidores en Twitter a través de un hilo que atrajo a miles de usuarios.

El famoso padre que pasó un fin de semana "inolvidable" con la mascota de clase de su hija, suspende: "La profesora me ha cateado"

El mismo tuitero contó a cómo fue su última reunión con la tutora de su hija y las exigencias que no cumplió.

La aplaudida nota que unos padres colocaron en la cartera de su hija epiléptica

La menor sufre epilepsia y no sabe correctamente sus datos. Los padres colocaron una nota en la cartera de la niña en la que se pedía que si alguien se encontraba con ella llamara a los servicios de Emergencias y a la Policía.

Un niño de dos años destroza los ahorros de sus padres en una trituradora de papel

Los padres encontraron en la basura los billetes fragmentados en mil piezas minúsculas después de que su hijo decidiera triturar el dinero.

El niño y los billetes triturados | Twitter

Un padre exhausto acuna un montón de mantas en el hospital pensando que es su bebé

Los comienzos en la paternidad y la maternidad siempre son complicados. Así se puede ver en este vídeo en el que el padre medio dormido acuna a lo que cree que es su bebé mientras la madre sostiene al niño real entre sus brazos.

Una niña de seis años cautiva al mundo cuidando de su padre discapacitado

El hombre quedó parapléjico tras un accidente automovilístico tras lo cual su esposa le abandonó llevándose a su hijo con ella. Sin embargo, con la ayuda de su madre y de su hija ha salido adelante y ahora vive gracias a las donaciones de miles de chinos que siguen las retransmisiones en directo de la vida de esta familia.

También te puede interesar...

Las diez frases más utilizadas por los padres