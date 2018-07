Un padre se pinta las uñas por su hijo: "Es muy triste que hoy en día tenga que intentar convencer a mi hijo de que no hace nada malo"

Fernando del Río, un madrileño de 36 años es el padre de Iker y Diego, dos gemelos de cuatro años que viven en Calpe, Alicante. Tal y como describe este padre en su entrada de Facebook, a Iker le gusta pintarse las uñas, disfrazarse de princesa , maquillarse, etc. Sus padres siempre han tratado el hecho de forma natural, hasta que un día, al recogerle en el colegio, Iker les contó que los niños no le dejaban jugar durante el recreo.

Fernando y su mujer decidieron pedir cita con los profesores y otros padres del colegio ante la repetición de estos hechos y, según cuenta, encontró buena disposición por parte de todos. Estaban de acuerdo en que Iker no merecía el menosprecio de sus compañeros.

Pero cuando una amiga fue a jugar a casa de los niños, Fernando no pudo más. La pequeña acudió cargada de maquillaje y le dijo a Iker "Ven que te pinto las uñas", a lo cual, esté le respondió: “No, que si no en el cole no me dejan jugar”.

Fue entonces cuando este padre alicantino decidió demostrarle que no estaba haciendo nada malo. “¿Quieres que papá se pinte las uñas contigo? Venga, vamos”, le animó. “A Iker se le iluminó la cara”, recuerda. Ambos se hicieron fotos divertidas con las uñas pintadas.

Llegó la hora de dormir y Fernando acostó a los niños pero seguía dándole vueltas al asunto. Necesitaba desahogarse, así que decidió escribir una publicación en facebook y subir la foto que se había hecho esa tarde con Iker. Ahora esa publicación se ha hecho viral.