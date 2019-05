Un padre se disfraza con su hijo de Elsa de Frozen y protagonizan un divertido vídeo que "no juzga por género"

Ørjan Burøe es un comediante noruego que suele publicar vídeos familiares en sus redes sociales. Uno de los últimos se ha convertido en viral por el mensaje que esconde.

Según ha contado a cbsnews.com su hijo pequeño es "el mayor fan de Elsa" la protagonista de Frozen. Cuando se lo dijo su padre pensó en cómo entender esa admiración desde los ojos de un niño, por lo que compró dos disfraces de Elsa y se grabaron bailando 'Let It Go'.

Ambos se divierten disfrazados de la princesa del hielo mientras bailan interpretando su papel. El vídeo acumula más de 69 millones de reproducciones ha sido compartido más de 900.000 veces y suma más de 200.000 comentarios.

Ørjan Burøe ha puesto en valor que "los niños no juzgan por género", al igual que "no ven el color de la piel". Para su hijo, Elsa simplemente es "un superhéroe" sin fijarse en si es ella o él.

Burøe afirma que quiere que su hijo crezca libre, por ello "no quiere ponerle prejuicios".