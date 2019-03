La aplaudida nota que unos padres colocaron en la cartera de su hija epiléptica

La Policía Local de Zaragoza ha publicado un post en Twitter en el que explican la bonita iniciativa de unos padres cuya hija tiene epilepsia.

La menor, que se encontraba en en el interior de un autocar de un centro ocupacional, comenzó a sentirse mal y sufrió un ataque de epilepsia.

Los agentes, al identificar a la menor, localizaron una nota en la que los padres pedían que si alguien se encontraba con ella les llamara.

"Hola, soy Luciana, si está leyendo esto, es que me he descompuesto. Soy epiléptica y tengo un retraso, no sé correctamente mis datos. Por favor, llame a mi familia para avisarles y luego a la ambulancia al 061 y a la Policía Local al 092", reza la misiva.

Los agentes han aplaudido la decisión de los padres de adjuntar una nota informativa de la situación personal de su hija para facilitarle la asistencia en caso de emergencia.