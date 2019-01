El emocionante vídeo en el que una joven traduce a lenguaje de signos una canción en un concierto de rock a su padre sordo

El vídeo de una adolescente que utiliza lenguaje de signos para traducir las letras de una canción de rock a su padre sordo ha conmovido a millones de personas.

Karri Carberry, de 19 años, tradujo la canción Three Days Grace 'Just Like You' a su padre, Darrin Carberry, en el concierto de la banda en Canadá el 12 de diciembre. Carberry oye, pero su padre es sordo, le dijo 'Good Morning America'.

"Fue nuestro primer concierto juntos", dijo Carberry de Edmonton, Alberta. "¡Me siento absolutamente conmocionada y asombrada por todas las opiniones y respuestas que hemos recibido! Es una sensación increíble y ambos estamos muy contentos de que todo el mundo lo esté disfrutando tanto".

"Fue nuestro primer concierto juntos"

Mientras Carberry y su padre se sacudían, su compañera Julianne Cragg capturó el momento.

Cragg compartió el video en Facebook, donde ha sido visto 20 millones de veces. Cragg dijo a "GMA" que al principio no estaba filmando intencionadamente al dúo padre-hija, pero que estaba contenta de haberlo grabado en cámara.

"Estoy encantado de que haya hecho feliz a algunas personas", dijo Cragg.

Three Days Grace incluso comentó en el video, escribiendo en Facebook: "¡Esto es lo mejor que hay en Internet en este momento!"