Un padre relata su "inolvidable fin de semana con la mascota" de clase de su hija y se vuelve viral en redes

Son muchas las escuelas que llevan a cabo una actividad que consideran productiva para los alumnos pero que no agrada a la mayoría de los padres. La tarea consiste en cuidar durante el fin de semana la 'mascota' (que no es real) de la clase ya que no puede quedarse sola en el colegio.

El pasado viernes el tuitero Eugenio d'Ors se llevó el muñeco a casa para cuidarlo durante el fin de semana y decidió compartirlo con todos sus seguidores en Twitter a través de un hilo que ha enganchado a miles de usuarios.