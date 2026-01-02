Una rave ilegal reúne cerca de mil de personas en una nave abandonada de La Sénia

Una fiesta rave ilegal convocada para celebrar el inicio del año 2026 ha reunido a cerca de un millar de personas en una nave industrial abandonada del municipio de La Sénia, en la provincia de Tarragona. Así lo han confirmado fuentes de los Mossosd’Esquadra, que desde que tienen conocimiento de los hechos mantienen activo un dispositivo de control en la zona.

La celebración comenzó la noche de fin de año en una nave ubicada en el polígono industrial de les Mataltes, a las afueras del núcleo de la ciudad. Afortunadamente la música no se escucha desde la zona urbana, lo que ha evitado molestias directas a los vecinos de la localidad. Aun así, el evento se considera ilegal por celebrarse sin autorización y en un espacio no habilitado.

Desde la jornada de ayer, los Mossosd’Esquadra, en coordinación con la Policía Local, han desplegado un operativo con el objetivo principal de impedir que más personas accedan al recinto. En los accesos a la zona se han establecido controles de tráfico, especialmente dirigidos a los vehículos que abandonan el lugar. En estos puntos se realizan pruebas de alcoholemia y controles de detección de sustancias estupefacientes para garantizar la seguridad vial.

Los asistentes a la rave: de Francia e Italia

Las fuerzas de seguridad han indicado que una parte significativa de los asistentes procede de otros países europeos, principalmente de Francia e Italia, un hecho habitual en este tipo de concentraciones multitudinarias no autorizadas. La llegada progresiva de participantes durante las últimas horas ha obligado a reforzar la vigilancia en las carreteras próximas.

Los Mosssos descartan desalojar la nave y esperarán a que la fiesta se disuelva sola

Por el momento, los Mossosdescartan desalojar la nave. La decisión se justifica con la experiencia vivida en eventos similares, en los que una intervención policial directa puede derivar en situaciones de riesgo tanto para los asistentes como para los propios agentes. “No se quiere provocar un mal mayor del que se pretende evitar”, han señalado las fuentes consultadas.

La estrategia policial pasa por hacer que la fiesta se vaya disolviendo de forma progresiva. Según los precedentes, se espera que a lo largo de los próximos días los participantes abandonen el lugar de manera escalonada, lo que facilitará el control del operativo y reducirá el riesgo de incidentes graves. Mientras tanto, el dispositivo de seguridad permanecerá activo para vigilar la zona y garantizar el cumplimiento de la ley.

La alcaldesa de La Sénia, también evita que los Mossosactuen ahora, dice que "es lo más prudente que no lo hagan"; evitando que llegue más gente y que no haya problemas, según ha explicado en una entrevista a Cataluña Radio.

La Senia es un pueblo de unas seis mil personas por lo que la situación es muy extraordinaria. Las naves donde se está celebrando la rave están en desuso y son de propiedad privada.

En las últimas horas algunos participantes hablaron con los agentes y les dijeron que continuarían festejando hasta el día de reyes, lo que ha provocado inquietud entre los vecinos de la zona.

