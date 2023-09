Quejas en Murcia por el deficiente servicio de comedor en varios colegios: "No les dan de comer porque no hay comida"

Desde que comenzó el curso escolar se han multiplicado las quejas por el servicio de comedor en algunos colegios de la Región de Murcia. La situación es tan grave que incluso hay niños que se han quedado sin comida.

"Lo alarmante, preocupante e inadmisible de dejar a niños sin comer. Ha tenido que salir personal del colegio a comprar comida porque no hay", asegura María Isabel Maldonado, presidenta de la FAPA Juan González de la Región de Murcia. Hay tanta escasez de alimentos en algunos centros que "les dicen que no pueden repetir comida, es inadmisible".

Este problema afecta también a niños becados que, por su situación de vulnerabilidad, necesitan de esta ayuda para poder comer. "Hay muchos alumnos becados que no están teniendo comida. Aun teniendo plaza no les dan de comer porque no hay comida. Y para muchos de ellos, la del colegio era su única comida saludable del día", afirma Maldonado.

Se ha abierto un expediente administrativo

La Consejería de Educación ya ha abierto un expediente administrativo para proponer la suspensión del servicio por el incumplimiento de esta empresa que presta servicio a un total de 75 centros educativos en la Región de Murcia.

La Consejería notificó a la empresa las incidencias, pero ha seguido incumpliendo sus tareas, por lo que se ha propuesto resolver el contrato y sustituir esta empresa por otra.