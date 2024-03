¿Qué sistemas de protección contra incendios son obligatorios según las características del edificio?

Tres personas, entre ellas un menor de edad, han fallecido y otras 15 han resultado heridas en un incendio de una vivienda en un edificio de la Avenida Marineros de la localidad alicantina de Villajoyosa. Los servicios de emergencia fueron alertados de un incendio en la planta 11. Las autoridades investigan el origen del fuego y confirman que una sobrecarga en un enchufe provocó las llamas.

Por el momento no se ha podido determinar qué electrodomésticos o dispositivos estaban cargando en el enchufe que habría desencadenado las llamas. La rápida actuación de los servicios de emergencia en el desalojo de unos 120 vecinos evitó mayores daños personales.

Parte de los vecinos han podido volver a sus hogares. El Operativo de Emergencia movilizo a equipos de bomberos de Benidorm y San Vicente del Raspeig junto a la Policía Local de Villajoyosa y Finestrar y a la Guardia Civil.

Sistemas de protección

El CICU desplegó una unidad del SAMU, una unidad de SVB y dos ambulancias convencionales. Sin embargo y a pesar de que el fuego se produjo en la planta 11, las escaleras de los bomberos solo llegan hasta la novena planta. El aumento de este tipo de incendios preocupa la seguridad de los edificios en caso de incendio.

"No llega la escalera, son de hasta 30 metros", dice Vicente Cámara, bombero en Canarias. Por ello, los expertos aseguran que para edificios con este tipo de alturas es necesario un plan de evacuación. "La escalera con el edificio tiene que ser especialmente protegida, que garantice que el humo que se pueda producir en cualquiera de las viviendas no entra en la escalera", explica Pilar Martínez, del consejo de Ingenieros Industriales. Sin embargo, en ocasiones esa escalera no tiene cerrada la puerta de protección antiincendios. "Muchas veces esa puerta está abierta", dicen.

A pesar de eso, los expertos inciden en más prevención como rociadores y detectores de humo, además de construir sin químicos.

Un edificio de más de 28 metros de altura, más de 9 plantas debería tener siempre rociadores pero no es obligatorio. Cuando es obligatorio son a partir de 50 metros de altura que son 17 plantas", dice Jorge Murtra, exjefe de bomberos de Barcelona.

El material de algunos edificios tampoco beneficia a la extinción de incendios. "Sobre todo los aislamientos, que a veces tienen composiciones químicas que no se comportan de una manera inerte", dice Martínez.

El president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha apuntado que junto al Ayuntamiento de Villajoyosa analizarán las necesidades para el mantenimiento de la vivienda. "La evacuación no era necesaria, pero sí tranquilizadora. Y se hizo con una extraordinaria observancia y cumplimiento por parte de esa evacuación ordenada que decretaron los bomberos", ha puesto en valor.

