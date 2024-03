Una sobrecarga en un enchufe provocó el trágico incendio en Villajoyosa

Una abuela, su hijo y su nieto de cinco años han muerto en un incendio en Villajoyosa, en Alicante. Además, hay 15 personas heridas por inhalación de humo. Las autoridades investigan el origen del fuego y confirman que una sobrecarga en un enchufe provocó las llamas.

La tragedia ha ocurrido en torno a las 2:15 horas de esta madrugada, según el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU). Los servicios de emergencias recibieron la alerta de un incendio en la planta 11 de vivienda de un edificio de gran altura de la avenida Marineros.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha apuntado a esta hipótesis tras visitar el inmueble siniestrado junto al presidente de la Diputación y del Consorcio Provincial de Bomberos, Toni Pérez, y el alcalde de la localidad, Marcos Zaragoza, entre otros.

Mazón ha explicado sobre los detalles que "todavía no tenemos datos sobre eso y no es bueno especular, es lo menos aconsejable en este momento. Con la rapidez con la que va la Guardia Civil, no creo que tardemos mucho en saber estos detalles, pero yo por prudencia y por responsabilidad no debo adelantar ninguna especulación, creo que es lo más aconsejable, al menos por ahora".

Tres días de luto en Villajoyosa

Por el momento no se ha podido determinar determinar qué electrodomésticos o dispositivos estaban cargando en el referido enchufe del salón que habría desencadenado las llamas. Tres personas han sido realojadas en un hotel porque de momento no pueden regresar a su vivienda.

Marcos Zaragoza ha asegurado que se trata de una "tremenda desgracia" y que los servicios de emergencias han actuado con celeridad pero que no han podido evitar la muerte de la familia. El ayuntamiento de Villajoyosa ha decretado tres días de luto oficial en memoria de las tres víctimas mortales.

Hasta la zona del incendio se desplazaron una unidad del SAMU, una unidad de SVB y dos ambulancias convencionales. Asimismo , acudió una Unidad de Mando de Jefatura (UMJ) de bomberos; tres Bombas Urbano Pesadas (BUP); una autoescalera (AEA); un sargento; dos cabos; y 15 bomberos de los parques de Benidorm y San Vicente. Se han evacuado alrededor a unos 120 personas, otras fueron confinadas en sus viviendas. El humo y las llamas se propagaron rápidamente, llegando a afectar a espacios comunes como el rellano, pero solo afectaron a una de las viviendas contiguas.

"De nuevo, esa gran contradicción de decir que, afortunadamente, tenemos un Consorcio Provincial de Bomberos que funciona, unos servicios públicos que funcionan, todos de las distintas administraciones, pero que nos vuelve a azotar el fuego una vez más. Uno no sabe qué valoración hacer, porque, más allá de cumplir nuestra obligación de la manera más rápida posible y de sentirnos tan orgullosos y tan tranquilos con estos efectivos, pues las sensaciones son muy difícilmente explicables en este momento", ha apostillado el presidente de la Generalitat Valenciana.

