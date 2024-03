Un testigo del incendio de Villajoyosa, sobre la familia muerta: "Pedían auxilio. Estaban en el balcón sin poder salir"

La localidad alicantina de Villajoyosa sigue conmocionada. Una abuela, un padre y su nieto de cinco años han muerto en el incendio de un edificio de la avenida Marineros. Otras 15 personas han resultado heridas por inhalación de humo.

El programa de Espejo Público ha podido hablar con Pedro, uno de los vecinos del edificio afectado por la tragedia. Vive en el piso 24 (el último) con su mujer y sus dos hijas. "Nosotros nos acostamos tarde y estábamos viendo la tele cuando, de repente, escuchamos la alarma de incendios ", ha iniciado.

"Pero muchas veces suena sin motivo, así que no hicimos caso", ha continuado. La alarma se apagó, pero volvió a sonar una segunda vez. Eran alrededor de las 2:15 horas de la madrugada. Entonces, Pedro salió al pasillo. "No se veía nada, pero olía a goma quemada y eso me extrañó", ha asegurado el vecino, que decidió volver a entrar en casa, desde donde al poco rato empezó a escuchar a alguien gritar: "¡Fuego, fuego!".

"Oímos también a la señora -creemos que a la del piso 11 (la fallecida)- gritando y pidiendo auxilio. Estaban en el balcón sin poder salir", ha lamentado.

Pedro ha puesto en valor la acción de un vecino del edificio de al lado, que fue subiendo y avisando a todo el mundo, hasta el piso 10. "Más arriba no podía subir, a mí me llamó por teléfono para que bajara", ha afirmado. "Pero nosotros no bajamos porque ya estaba todo lleno de humo y no hubiera sido seguro, así que lo que hicimos fue subir a la terraza de arriba", ha explicado.

"Lo que más nos preocupaba era si alguien se había quedado por los pasillos, porque aquí vive mucha gente mayor", ha zanjado.

El humo y las llamas se propagaron rápidamente, llegando a espacios comunes como el rellano, pero solo afectaron a una de las viviendas contiguas. Por lo que únicamente tres personas han tenido que ser realojadas en un hotel. El resto ya ha podido regresar a su vivienda con normalidad. Aunque, tal y como ha asegurado Pedro, "estamos todo el rato con las ventanas abiertas porque huele mucho a humo".

El concejal de Seguridad, Jaime Santamaría, ha indicado que aún se desconocen las causas que originaron el incendio y que la Policía Judicial de la Guardia Civil se encuentra trabajando para esclarecer los detalles. El ayuntamiento de Villajoyosa ha decretado tres días de luto oficial en memoria de las tres víctimas mortales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com