Cinco bebés, hospitalizados en España tras consumir leche contaminada con una toxina

España ha notificado a la agencia de salud pública de la UE ocho casos sospechosos de bebés afectados por el consumo de una leche infantil que se ha retirado de manera preventiva tras detectarse la toxina cereulida. Así lo señala el boletín de alertas del Centro Europeo para el Control de Enfermedades (ECDC) en el que se precisa que ninguno de esos ocho casos sospechosos en España ha sido confirmado por laboratorio, tal y como han subrayado también a EFE fuentes del Ministerio de Sanidad.

Cinco de los ocho bebes afectados con vómitos necesitaron hospitalización el pasdao mes de diciembre, los cuales ya fueron dados de alta y se encuentran en sus casas bien. No se pudo determinar que la causa de la gastroenteritis fuera la leche.

En el boletín del ECDC se advierte de que se han recibido notificaciones adicionales, pero también que no ha sido posible establecer una relación causal entre la presentación clínica y el consumo de los lotes afectados.

Según la agencia, los productos retirados se distribuyeron ampliamente en la UE y en otros países, por lo que "la probabilidad de exposición a un lote de fórmula contaminada es de moderada a alta" para los bebés que la consumen.

El único país, de los que se mencionan en el informe, en el que se ha logrado establecer esa causa-efecto por laboratorio ha sido Bélgica. Es el único que ha notificado muestras fecales positivas. Bélgica ha informado de cinco bebés que dieron positivo según muestras clínicas y los cinco habían consumido la fórmula infantil retirada del mercado y todos ellos experimentaron resultados clínicos favorables.

Otros países que han notificado casos sospechosos son Dinamarca, Francia (once bebés hospitalizados) y Reino Unido (36 casos de síntomas gastrointestinales tras el consumo de los lotes implicados).

La alerta

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición tuvo conocimiento a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Irlanda en relación a la posible presencia de cereulida en el producto ALMIRON PROFUTURA 1 con fecha de caducidad 19.08.2027.

Esta información se extrae del autocontrol de la propia empresa, que ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes, en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros.

Los datos del producto implicado son:

Nombre del producto: ALMIRON PROFUTURA 1.

Nombre de marca: ALMIRON.

Aspecto del producto: bote.

Fecha de caducidad: 19/08/2027.

Peso de unidad: 800 g.

Temperatura: ambiente.

Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio el producto afectado por esta alerta se abstengan de consumirlo.