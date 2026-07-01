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OLA DE CALOR

La pulsera que avisa antes de sufrir un golpe de calor: así protege a los trabajadores

El Ayuntamiento de Barcelona reparte 1.400 brazaletes a operarios que trabajan al aire libre. Si la temperatura del cuerpo aumenta considerablemente, emiten un sonido para que el trabajador pare.

Pulseras para prevenir golpes de calor

Pulseras para prevenir golpes de calor

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Marta Sasot
Marta Sasot
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Las olas de calor son cada vez más frecuentes. Noches tórridas y días donde las temperaturas han rozado casi los 40 grados. Los expertos alertan que con estos registros los riesgos para la salud pueden ser importantes, sobre todo para las personas que suelen trabajar a la intemperie.

Para prevenir golpes de calor, el Ayuntamiento de Barcelona ha repartido 1.400 pulseras a trabajadores que realizan tareas en el exterior, -como por ejemplo a las brigadas de parques y jardines, mantenimiento o limpieza- y que avisan si la temperatura del cuerpo aumenta considerablemente. "Es una iniciativa de este año; se han comprado para que las personas establezcan las pausas que correspondan antes de que se pongan en situación de riesgo", explica a Antena3 Noticias Josep Llimona, coordinador prevención del Instituto municipal de parques y jardines de Barcelona.

El brazalete, también utilizado por los trabajadores de la ciudad de Valencia, controla la temperatura corporal de la persona que lo lleva y si detecta que aumenta emite una vibración, un sonido y una luz roja. En ese momento el trabajador debe parar, hidratarse y resguardarse a la sombra hasta que la luz vuelva a ponerse verde.

"La pulsera pita antes de que la persona se ponga en peligro, es decir, no se llega a un golpe de calor, ni a un inicio de golpe de calor, y nos hemos dado cuenta que a veces ha pitado y la persona ni siquiera es consciente de que estaba aumentando su temperatura interna. Es un buen elemento de prevención", añade Llimona.

Silvia forma parte de la brigada de parques y jardines. "Hace un mes que las llevamos puestas y te da un poco de seguridad, porque a veces te puedes encontrar mareada. Ahora ya sabes que cuando la pulsera pita tienes que parar hasta que se pone verde", cuenta a Antena 3 noticias, relata la trabajadora.

Cambio en el horario de los trabajadores

Esta medida forma parte de un protocolo global para evitar riesgos y golpes de calor. Otra de las iniciativas ha sido la modificación de los horarios de los trabajadores para que no estén expuestos a altas temperaturas. Ahora empiezan a trabajar a las 7,15 am de la mañana y finalizan a las 13h.

"Lo que hacemos es concentrar las tareas físicas más duras en las primeras horas de la mañana para que -a última hora- cuando hay calor no tengan que hacerlas y sea más llevadero. También se dan gorras refrigerantes", añade Josep Llimona.

En el caso de que protección civil active las fases de alerta o emergencia para proteger al trabajador se restringen las tareas o incluso se prohíben.

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