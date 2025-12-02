Las incógnitas de la muerte de las dos menores fallecidas en Jaén: la Policía analiza el ordenador de una de ellas

En el parque de La Concordia en Jaén aparecieron dos menores de 15 y 16 años muertas sin signos de violencia. La Policía baraja la hipótesis de que podría tratarse de un suicidio. Sin embargo, los familiares no comparten esta teoría y exigen "llegar a la verdad".

Este martes, los padres de las dos menores fallecidas y el novio de una de ellas han declarado en la comisaría de Policía de la ciudad. Los agentes afirman que en un caso de estas características se trata de una declaración como han calificado la llamada como "algo normal".

La Policía ha entrado este martes a las viviendas de una de las adolescentes de Jaén y se ha llevado su ordenador para analizar el contenido, según ha avanzado 'la Sexta'.

El hallazgo se produjo gracias a las señales de los teléfonos móviles. Los padres de estas encontraron los cuerpos sin vida. A pesar de los esfuerzos de los servicios sanitarios ya nada se pudo hacer por la vida de estas dos jóvenes. Además, el padre ha incidido en la necesidad de mejorar la iluminación en el parque donde fueron localizados los cuerpos ya que la policía había pasado por la zona y no se percató de lo que estaba ocurriendo.

Uno de los padres rechaza que su hija sufriera acoso escolar y cuestiona que se hable de un suicidio pactado, mientras que la Policía sostiene que la principal hipótesis sigue siendo el suicidio y niega que hubiera bullying ni protocolos activados. Además, ha explicado en en declaraciones al programa Hoy en día, de Canal Sur Televisión que "quieren presentar el suicidio perfecto cuando en realidad es el homicidio perfecto" y describe a su hija como una chica feliz, sin depresión ni problemas de autoestima, que estudiaba un ciclo de peluquería y estética y tenía planes para el fin de semana con sus amigos y su novio.

Aunque la policía mantiene como posible causa de muerte un suicidio, el delegado del Gobierno de Andalucía, Pedro Fernández, asegura que todas las líneas de investigación continúan abiertas, y afirma que "hasta el momento se descarta la participación de terceras personas en esa trágica muerte de las dos menores".

En una visita a Granada, ha explicado que "todo está absolutamente abierto" y que "está sometido al escrutinio pormenorizado de testigos, del entorno, de la familia y de aquellos otros elementos personales de los que se puedan derivar cualquier tipo de información que sobre todo consiga, que es lo que pretendemos, el objetivo de aclarar qué es lo que ha ocurrido".

Aún así, pide "máxima prudencia" a la población y a los medios de comunicación, ya que el caso trata sobre "dos menores que lamentablemente han sido protagonistas de esta tragedia absoluta que nos ha consternado a todos y a todas". Además subraya que cualquier conclusión o suposición que pueda haber "no es solamente prematura, sino dañina para todo el entorno familiar y para el respeto y la memoria de las dos menores".

