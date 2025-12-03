Efemérides de hoy 3 de diciembre de 2025: ¿Qué pasó el 3 de diciembre?

El 3 de diciembre de 2010 da comienzo la crisis de los controladores aéreos en España. A las cinco de la tarde del viernes, el aeropuerto de Madrid-Barajas cierra su espacio aéreo por el abandono de puestos de los controladores aéreos, alegando que no se encontraban en condiciones psicofísicas para trabajar. La situación laboral de dichos trabajadores ya había sido motivo de debate años atrás, pero el punto de inflexión fue provocado por la aprobación de un Real Decreto-Ley que modificaba las condiciones de los controladores, reduciendo sus retribuciones.

La tensión entre el colectivo de controladores y AENA había llegado a su punto álgido, dando como resultado la inoperatividad de casi todos los centros de control aéreo del país durante aquella noche. Estos hechos desencadenaron una compleja crisis, gestionada por el Ministerio de Fomento, y marcada por un gran desconcierto mediático y alrededor de 250.000 viajeros afectados.

Un 3 de diciembre, pero de 1994, la compañía Sony Computer Entertainment anuncia en Japón el lanzamiento de la PlayStation. Se trata de la primera generación de esta serie de consolas que, según Ken Kutaragi, presidente de la compañía, combina la tecnología avanzada con la emoción del juego.

La PlayStation ha revolucionado el mercado del hardware de videojuegos, colocándose como un referente y estableciendo un nuevo estándar en la industria. La consola salió al mercado en dos versiones, un modelo básico con un precio de 39.800 yenes, y un modelo con tecnología CD-ROM por 59.800 yenes, pese a su precio, se convirtió en un éxito instantáneo alcanzando el mercado internacional al cabo de un año.

¿Qué pasó el 3 de diciembre?

1833.- Se publica en la Gaceta de Madrid el Real decreto por el que España queda dividida en 49 provincias.

1842.- El General Espartero ordena el bombardeo de Barcelona para acabar con la sublevación contra su Gobierno.

1967.- El médico sudafricano Christiaan Barnard realiza el primer trasplante de corazón humano en Ciudad del Cabo.

1989.- Finaliza la histórica reunión en Malta de los presidentes de EE. UU. y la URSS, George Bush y Mijaíl Gorbachov, tras la que ambos mandatarios anunciaron un proceso de desarme y daban por concluida la Guerra Fría.

1992.- El petrolero griego "Mar Egeo" sufre un accidente frente a la costa de A Coruña y provoca una catástrofe ecológica en cuatro rías gallegas.

2008.- ETA asesina a Ignacio Uría Mendizábal, empresario propietario de la constructora Altuna y Uría.

2013.- La Justicia de EE UU dictamina que la ciudad de Detroit puede ampararse en la ley de bancarrota.

2022.- Barcelona se despide de la estación de tren de Sant Andreu Comtal (1854), la más antigua del país. El último tren salió a las 00:17 horas de la noche en dirección Granollers.

2022.- Cae en España una red europea que defraudó 2.200 millones en IVA de productos electrónicos.

2024.- El presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, declara la ley marcial para proteger el "orden constitucional" y la revoca poco después por el rechazo del parlamento.

¿Quién nació el 3 de diciembre?

1917.- Manuel Solís Palma, político y expresidente de Panamá.

1930.- Jean-Luc Godard, director de cine francés.

1942.- José Menese, cantaor español.

1960.- Julianne Moore, actriz estadounidense.

1968.- Brendan Fraser, actor estadounidense.

1981.- David Villa Sánchez, futbolista español.

1985.- Amanda Seyfried, actriz y cantante estadounidense.

¿Quién murió el 3 de diciembre?

1919.- Pierre Auguste Renoir, pintor francés.

1989.- Fernando Martín, jugador español de baloncesto.

1992.- Luis Alcoriza, cineasta español.

1995.- Josep Bartolí, pintor expresionista español.

2003.- Dulce Chacón, escritora española.

2018.- Josep Lluís Núñez, empresario español y expresidente del FC Barcelona.

2023.- Sergi Schaaff Casals, realizador español de RTVE que creó y dirigió el concurso "Saber y ganar".

¿Qué se celebra el 3 de diciembre?

Hoy, 3 de diciembre, es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Día Internacional del Médico y el Día de Navarra.

Horóscopo del 3 de diciembre

Los nacidos el 3 de diciembre pertenecen al signo del zodiaco Sagitario.

Santoral del 3 de diciembre

Hoy, 3 de diciembre, se celebra san Francisco Javier, san Ambico y santa Hilaria.