La Guardia Civil detiene a dos hombres por agredir sexualmente a una mujer por sumisión química en una playa de Málaga

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres por una presunta agresión sexual cometida en la localidad malagueña de Manilva.

Los hechos ocurrieron el pasado 30 de septiembre en la playa de Sabinillas. La víctima denunció que la mujer se había despertado desnuda y semiconsciente en la playa. La investigación la ha llevado a cabo el Equipo Mujer Menor de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga.

Las primeras informaciones señalan que los supuestos autores se aprovecharon de la vulnerabilidad de la mujer a través de sumisión química. Estas primeras pesquisas avalan que no hubo consentimiento de la relación sexual y que "se encontraba en estado en vulnerabilidad" según recoge Efe. La agresión fue cometida por dos hombres que más tarde se les identificó.

La Benemérita se encontró a la mujer bloqueada, en gran estado de nerviosismo y ansiedad. Tras tranquilizarla, la trasladaron a un centro sanitario.

No obstante, estos no fueron los únicos detenidos, ya que hay otros dos acusados de encubrir el hecho. Según apunta La Opinión de Málaga, los cuatro implicados tienen entre 18 y 27 años. Además, todo cabe indicar que el más joven actuó con "extrema violencia".

Los agentes realizaron registros domiciliarios en la vivienda de los investigados. Allí encontraron la ropa que utilizaron cuando cometieron el suceso.

Los detenidos pasaron a disposición judicial y se han ordenado medidas de protección para la víctima. Según recogen fuentes judiciales recogidas por La Opinión de Málaga, fue el pasado mes de octubre cuando el Tribunal de Instancia número 3 de Estepona acordó libertad para los cuatro arrestados y se aplicaron medidas de prohibición de aproximación y comunicación con la víctima.

Prisión provisional para los presuntos autores de la agresión sexual grupal a una chica de 18 años en Málaga

Estos hechos se conocen un día después de que la Policía Nacional detuviera a tres jóvenes entre 18 y 19 años hayan sido detenidos en Málaga como presuntos autores de una agresión sexual grupal a una joven de 18 años.

Este suceso ocurrió en un descampado el pasado 3 de octubre, cerca de una sala de baile de la capital malagueña. El grupo condujo a la víctima a un descampado y la obligaron a mantener relaciones sexuales no consentidas. El Juzgado de Violencia sobre la mujer número 4 de Málaga ha ratificado la prisión provisional para los presuntos autores.

