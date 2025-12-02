Mata a puñaladas a su pareja de 29 años y se suicida ahorcándose en un piso de Alicante

Un nuevo asesinato machista ha conmocionado al alicantino barrio de Carolinas Altas. Un hombre ha matado a puñaladas a su pareja de 29 años y después se ha ahorcado en el balcón de la vivienda.

Los hechos han sucedido sobre las 17h de la tarde en el número 13 de la calle Cánovas del Castillo. Los cuerpos sin vida han sido descubiertos por un cuñado de la pareja que, al oír gritos procedentes del interior, no ha dudado en entrar rompiendo la puerta a patadas.

A su entrada, ha encontrado el cuerpo sin vida de la víctima, una mujer argentina con pasaporte italiano, que presentaba numerosas heridas de arma blanca, especialmente en el pecho. Poco después ha encontrado el cadáver del agresor, de 34 años, ahorcado en el balcón del domicilio.

En proceso de separación con un hijo en común

Fuentes consultadas por EFE han confirmado que la pareja atravesaba un proceso de separación y que tenían un hijo en común, de entre dos y tres años, que en ese momento se encontraba en la escuela infantil.

No constan denuncias anteriores entre ambos, ni estaban registrados en el sistema Viogen. Los cadáveres de víctima y agresor han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal de Alicante, donde se practicarán los exámenes forenses.

Mientras tanto, agentes de la Policía Científica han permanecido dentro de la vivienda. De confirmarse que se trata de un asesinato machista, como todo indica, elevaría a 42 el número de víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año 2025.