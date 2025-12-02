Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

Violencia machista

Mata a puñaladas a su pareja de 29 años y se suicida ahorcándose en un piso de Alicante

El cuñado ha hallado los cuerpos sin vida tras escuchar gritos procedentes del interior de la vivienda y entrar rompiendo la puerta a patadas. Estaban en proceso de separación y tenían un hijo de entre dos y tres años.

Imagen de archivo de un coche de la Polic&iacute;a Nacional

Imagen de archivo de un coche de la Policía NacionalEFE

Publicidad

Juan Muñoz
Publicado:

Un nuevo asesinato machista ha conmocionado al alicantino barrio de Carolinas Altas. Un hombre ha matado a puñaladas a su pareja de 29 años y después se ha ahorcado en el balcón de la vivienda.

Los hechos han sucedido sobre las 17h de la tarde en el número 13 de la calle Cánovas del Castillo. Los cuerpos sin vida han sido descubiertos por un cuñado de la pareja que, al oír gritos procedentes del interior, no ha dudado en entrar rompiendo la puerta a patadas.

A su entrada, ha encontrado el cuerpo sin vida de la víctima, una mujer argentina con pasaporte italiano, que presentaba numerosas heridas de arma blanca, especialmente en el pecho. Poco después ha encontrado el cadáver del agresor, de 34 años, ahorcado en el balcón del domicilio.

En proceso de separación con un hijo en común

Fuentes consultadas por EFE han confirmado que la pareja atravesaba un proceso de separación y que tenían un hijo en común, de entre dos y tres años, que en ese momento se encontraba en la escuela infantil.

No constan denuncias anteriores entre ambos, ni estaban registrados en el sistema Viogen. Los cadáveres de víctima y agresor han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal de Alicante, donde se practicarán los exámenes forenses.

Mientras tanto, agentes de la Policía Científica han permanecido dentro de la vivienda. De confirmarse que se trata de un asesinato machista, como todo indica, elevaría a 42 el número de víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año 2025.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Alejandro Villena, psicólogo, sobre la trágica muerte de las dos menores en Jaén: "Hemos fallado en proteger a la infancia y como sociedad"

Antena 3 Noticias

Publicidad

Sociedad

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional

Mata a puñaladas a su pareja de 29 años y se suicida ahorcándose en un piso de Alicante

Imagen del parque de la Concordia, Jaén, donde aparecieron muertas dos menores

Las incógnitas de la muerte de las dos menores fallecidas en Jaén: la Policía analiza el ordenador de una de ellas

Nuevas imágenes de Mazón llegando al Cecopi el día de la DANA

Nuevas imágenes de Mazón llegando al CECOPI el día de la DANA

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficia
VIOLACIÓN

La Guardia Civil detiene a dos hombres por agredir sexualmente a una mujer por sumisión química en una playa de Málaga

Varias personas de la UME desinfectan vehiculos, durante la presentación de los medios de la UME para el control de la peste porcina
Combatir la peste

Así lucha la UME contra la peste porcina africana: desinfección, drones y traslado de cadáveres

Imagen de un polígono de Catarroja (Valencia) tras el paso de la DANA
DANA

La jueza añade un nuevo muerto por la DANA en Valencia y la cifra asciende a 230

La instructora de Catarroja añade la muerte de un hombre de 74 años con patologías previas que pasó toda la noche mojado y falleció días después al sufrir un tromboembolismo pulmonar. Sube a 230 el número de fallecidos por la DANA en Valencia.

Ambulancia del 112 Andalucía.
Emergencias 112

Muere una bebé de 15 meses en una vivienda de Almería

La pequeña presentaba serias dificultades para respirar y los servicios de emergencia intentaron reanimarla sin éxito.

Cantabria está libre de peste porcina africana pero adopta medidas, con recomendaciones obligatorias para la caza

Aumentan a nueve los casos por peste porcina africana en Barcelona

Noticias de hoy

Noticias de hoy, martes 2 de diciembre de 2025

La gripe se adelanta en Cantabria y aumentan los ingresos por infección respiratoria

El plan de Sanidad contra la gripe 2025: mascarillas en hospitales y más teletrabajo

Publicidad