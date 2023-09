El psiquiatra forense José Cabrera, sobre el futuro de Daniel Sancho: "Lucharán por atenuar la pena de muerte"

Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho y asesino confeso del cirujano colombiano Edwin Arteta en Tailandia, se encuentra en la cárcel de Koh Samui desde el 7 de agosto. Está acusado por la Policía de haberle matado y descuartizado y ahora, el programa de Antena 3 'Y ahora Sonsoles' ha tenido acceso en exclusiva a las imágenes de la reconstrucción del crimen en la habitación de hotel donde habría ocurrido todo.

Tras ver esa secuencia, el psiquiatra forense, José Cabrera, ha intervenido en las 'Noticias de la Mañana' para comentar la actitud del joven de 29 años junto a los agentes que le interrogan. Asegura que se han difundido para que "el mundo entero sepa que la reconstrucción está bien hecha. Es una buena reconstrucción, es un muchacho que está explicando pormenorizadamente todo lo que pasó". José Cabrera ha destacado la actitud tranquila que muestra Daniel Sancho en todo momento: "Eso dice mucho de su salud mental. Se ha debatido mucho de su personalidad pero lo que estamos viendo es un hombre normal que ha hecho una cosa completamente anormal".

No obstante hay un antes y un después en el momento en el que le piden que detalle cómo se deshizo del cuerpo: "Ahí le cuesta arrancar porque es la parte más terrible de esta historia. Es muy tremendo seccionar a una persona en trozos".

Cabrera también ha hablado sobre el futuro de Daniel Sancho. "El cuerpo no va a aparecer más. No hay cuello, por lo que la teoría del degollamiento queda un poquito floja, según mi opinión", dice José Cabrera, que añade que "los abogados pelearán para tratar de atenuar la posible pena de muerte... Todo parece encaminado a que se le condene a una cadena perpetua, que ya veremos cómo cumple. La defensa de él es muy débil", explica. "Lo que ha ocurrido allí no es de recibo y tiene que pagar un precio", zanja.

Rodolfo Sancho ya está en Bangkok

El actor español Rodolfo Sancho y padre de Daniel Sancho ya está en Tailandia, hasta donde ha viajado para ver a su hijo, que se encuentra en la cárcel de la isla de Koh Samui. "Ya hablaremos más adelante", se limitó a pronunciar.

Silvia Bronchalo, madre de Daniel Sancho, se encentra también en Tailandia desde el pasado 17 de agosto y ha visitado casi a diario a su hijo en la prisión.