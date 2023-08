El rey de Tailandia conmuta la pena de muerte por cadena perpetua una vez al año, por su cumpleaños

La Policía tailandesa ha vuelto a interrogar a Daniel Sancho por la muerte de Edwin Arrieta. Esta vez ha sido en la cárcel de Koh Samui, donde está previsto que continúe en el módulo de aislamiento hasta mañana. Ese nuevo interrogatorio implica que la investigación continúa, y los agentes siguen recopilando pruebas. Desde la comisaría en la que llevan el caso aseguran que todavía no han remitido su informe a la Fiscalía.

Había dicho la Policía que, tras cuatro interrogatorios a sancho, y debido a su cooperación, no veía necesario hacerlo de nuevo. Esta mañana, sin embargo, agentes de Koh Phangan se han desplazado a la cárcel de Koh Samui para tomarle otra declaración.

El viaje corrobora que la investigación no ha concluido, a pesar de la rueda de prensa ofrecida el martes, donde los agentes aclararon que se trata de un crimen planeado y cometido en solitario. En este sentido, faltan elementos clave como la autopsia y encontrar el teléfono móvil de la víctima. Esta última interrogación, no obstante, ha sido calificada como un trámite rutinario y habitual por los agentes.

Mientras tanto, para la familia de Sancho llama la atención que la camiseta rasgada desvelada el miércoles, supuestamente de la víctima, no tuviese sangre. "Es difícil que no haya sangre, desconocemos en qué medios ha estado esa camiseta y desconocemos mucha información pero, claro, no es factible", ha expresado el portavoz de la familia, Ramón Chippirrás.

Sancho se podría librar de la pena de muerte gracias al rey tailandés

Asimismo, también se preguntan por qué la Policía no mencionó los mensajes que Edwin y Daniel se intercambiaron en las horas previas al crimen. "Dudas tenemos muchas pero nos las guardamos, tenemos que procurar que esa pena de muerte no sea pena de muerte", ha añadido Carmen Balfagón, también portavoz de la familia.

Precisamente, la pena de muerte es el peor de los destinos que le puede esperar a Sancho. Pese a ello, desde 2018 ningún preso ha sido ejecutado en Tailandia. Cada 28 de julio, con motivo de la celebración de su cumpleaños, el excéntrico rey del país, Maha Vajiralongkorn, sustituye la pena capital por cadena perpetua para muchos de los presos condenados a la inyección letal.

Así, de cumplirse el peor de los casos, Sancho podría acogerse a la carta del rey tailandés quien, en última instancia, tendría la capacidad de librar al hijo del actor Rodolfo Sancho de la muerte.