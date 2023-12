La psicóloga Sofía Perpiñán sobre prohibir el móvil a los menores: "Frenar el avance es un error"

Móvil en el colegio...¿sí o no? En contra de lo que pudiese parecer no hay un criterio unánime para esta responder a esta pregunta y el debate es intenso. Ahora entra en juego la OCDE que se posiciona entre los que opinan que es mejor no prohibirlos.

Noticias de la Mañana ha entrevistado a la psicóloga Sofía Perpiñán que tampoco es partidaria de prohibirlos e incluso los ve "necesarios" porque "igual que los adultos utilizamos el teléfono 24 horas y lo utilizamos como una herramienta es importante enseñar a los menores a utilizar ese dispositivo como una herramienta" y subraya: "Al final ellos son los adultos del futuro y hay que enseñarles unas competencias específicas".

Cada vez nuestro mundo está más digitalizado y Perpiñán defiende que "frenar el avance es un error". Quizás la solución pase por enseñar a usar esos móviles, algo que parece complicado cuando ya están entre nosotros. A esta pregunta, la psicóloga matiza: "Entiendo que da la sensación de que llegamos tarde porque las tecnologías avanzan muy rápido y nosotros nos tenemos que ir adaptando a ellas pero no creo que sea nunca tarde para poner normas o dar recursos sobre todo a los más pequeños y a los adolescentes".

Incide Perpiñán que es fundamental la colaboración entre familia y colegio y analiza la edad de la que habla Educación para dar un móvil a un menor, los 16 años, y "la entiende", pero "lo que pasa es que la realidad es que muchos menores tienen acceso a esos teléfonos muchísimo antes. Entonces tendríamos que hilar un poquito más fino dependiendo del menor concreto, de las necesidades específica en esas familia" y también añade que "los menores empiezan a salir alrededor de los 11-12 con sus amiguitos y entiendo que también los padres quieran tener el móvil como un aliado, para tener un control de dónde están".

Hace tan solo 15 días un grupo de profesoras entregaba en el Congreso 63.000 firmas pidiendo una ley que prohibiese totalmente el móvil a los menores de 14 años.

El informe PISA sobre el estado de la educación en Europa decía que el móvil no es tan malo. Al respecto, José Martín, de la Asociación 'Empatallados' apunta que es "muy útil, pero hay que saber utilizarlo". Y ahí está el problema, ¿cuántos saben usarlo correctamente?

El propio informe PISA no cree que haya que prohibirlos, pero los dispositivos digitales no salen bien parados. Uno de cada tres estudiantes confiesa que se distrae del contenido de estudio cuando utiliza un dispositivo digital de lo que se deduciría que las pantallas más que ayudar despistan

Martín defiende que "la tecnología no mejora en sí el aprendizaje del alumno". Uno de cada 4 reconoce que en las clases en las que hay dispositivos al profesor les cuesta más empezar y que los estudiantes tardan más en concentrarse.