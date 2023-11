Vota: ¿Estás a favor o en contra de prohibir los móviles a los menores de 16 años?

¿Qué edad es buena para dar un móvil a tu hijo? Quizás esta sea una de los grandes dilemas a los que se enfrentan los padres de hoy en día. Es innegable que el 'smartphone' forma parte de nuestro día a día, es muchos días lo primero que consultamos al despertar y lo último que ojeamos antes de apagar las luces. Su uso se justifica con cada uno de nuestros gestos y sin embargo, los expertos no paran de advertir de que hay que tener cuidado con esta conducta tan interiorizada. Queremos conocer tu opinión así que te animamos a participar en nuestra encuesta, votar es muy fácil y la tienes al final de esta noticia.

¿Es normal que haya niños que sin saber leer ni escribir sepan poner ellos solitos sus dibujos en el móvil de mamá o papá? El debate ha cobrado actualidad tras la iniciativa de un grupo de padres de Poblenou que a través de un grupo de Whatsapp, llamado 'Poblenou adolescencia libre de móviles', se están organizando "para hacer piña" y retrasar la edad en la que nuestros jóvenes tienen su primer móvil.

En pocos días este grupo ha conseguido un importante número de miembros entre los que hay padres, pero también profesores. Todos unidos para "frenar la normalización" de que ni niño con 12 años tenga un 'smartphone'.

Elisabeth García Permanyer es la promotora del grupo de Whatsapp y explica que "mientras los niños juegan en el parque hablamos de todo" y en ese todo surgió la preocupación de otras mamás que decidieron comprarle un teléfono a sus hijos para que no fuesen "los pringados de la clase".

García Permanyer reprocha que "no es posible que hayamos normalizado que un niño de 12 años deba tener un teléfono móvil" porque "los especialistas están diciendo que su cerebro no está preparado para gestionar lo que supone el acceso a internet" y cuando lo que tiene que hacer es "jugar, correr, saltar y comunicarse de una manera natural con sus amigos".

Propone que entre los 12 y los 16 años se eduque en el uso de la tecnología móvil y los riesgos que conlleva. Esta iniciativa se extiende como la espuma por Cataluña y ya son varios los distritos que la han hecho suya.

Elvi Mármol una de las impulsoras de una plataforma nacida en Sabadell (Barcelona) reivindica "más concienciación de las familias" que dice "no son culpables" de no conocer los riesgos que implica el uso de los móviles en niños y "necesitan ayuda". Coinciden en que la Consellería de Educación debería prohibir la entrada total de smartphones en los colegios en primaria y secundaria.

Asimismo indican que la Conselleria de Salud, desde pediatría, al igual que orienta sobre pautas de alimentación en el crecimiento y de lo nocivo de hábitos como fumar ante los niños, lo haga acerca de los problemas que supone el uso de pantallas para una mente en desarrollo.

¿Qué dicen los expertos?

Esto es cada vez ya más frecuente, de hecho son varios los expertos que ya avisan de los peligros. Álvaro Bilbao, neuropsicólogo, psicoterapeuta y divulgador a través de redes sociales y sus libros con un gran alcance lleva años recomendando "quitar el móvil al niño".

Explica en su blog que "crecer sin toquetear el móvil le ayudará a desarrollar la capacidad de prestar atención a cosas más lentas que un videojuego, como un cuento, una hoja para dibujar o un amigo que le habla, a distraerse solo, a buscar soluciones creativas a su aburrimiento y, por supuesto, a tener más paciencia y autocontrol".

La OMS recomienda no exponer a pantallas (televisión, tabletas, móviles…) a los niños menores de 2 años, entre los 2 y los 5 años no exponerlos más de una hora al día y entre los 5 y los 17 años no más de dos horas al día, todo esto sin hacer excepciones, incluso si es fin de semana.

La médico 'Lucía mi pediatra' también recuerda que el consejo hay que extenderlo a padres e hijos. "¡Necesitamos vivir en vivo y en directo! ¡Los niños y nosotros! Pantallas, sí, están con nosotros, pero recuerda limitar su uso, sobre todo cuando estés con tus hijos/as." También avisa de que al exponer a los niños a las pantallas: "Estamos incentivando el sedentarismo, desórdenes de sueño, el empobrecimiento de las relaciones sociales y personales, dificultad de aprendizaje, peores resultados académicos y, además, los peques con mucha exposición a pantallas tienen menor estimulación cognitiva".

La de Cataluña no son las únicas iniciativas sino que ya en verano se publicó la noticia de que tras un acuerdo entre padres y comerciantes de Tolosa Guipúzcoa, se permitía realizar llamadas a los jóvenes desde los establecimientos como un argumento más de lo innecesario que resulta el smartphone a edades tempranas.

Participa en nuestra encuesta para que podamos conocer tu opinión al respecto.