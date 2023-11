Las profesoras que quieren prohibir el uso de móviles a menores de 16 años: "Puede tener consecuencias perjudiciales"

"Soy madre de dos hijos, uno de 8 años y otro de 11. El mayor tiene compañeros de clase en su escuela que ya poseen teléfono móvil y me preguntan con frecuencia cuándo podrá tener uno", dice Natalia Jiménez, impulsora de esta propuesta junto a Ángela Sánchez-Pérez.

"Como profesora de secundaria, observo a diario la adicción que los adolescentes desarrollan hacia los dispositivos electrónicos. Esto repercute en su concentración y atención de forma significativa. Cada vez más los docentes observamos cómo los adolescentes en el aula 'desconectan' rápidamente si las instrucciones o las indicaciones no son muy cortas, o si no hay un cambio constante de dinámica. Cada vez más tienen problemas para comprender lo que se les pide en un enunciado de un ejercicio, a menudo porque no llegan a leerlo hasta el final, pues lo encuentran demasiado largo. Estamos hablando de algo que puede tener consecuencias perjudiciales para la salud física y mental de los niños. Puede causar problemas como falta de sueño, estrés e incluso depresión", añaden.

Han recogido firmas

Este 30 de noviembre, presentaron una recogida de 63.000 firmas que pretende servir como base para la prohibición de teléfonos móviles smartphones en menores de entre 16 y 14 años. "Vamos a entregar las firmas para recordar a los legisladores que el uso demasiado temprano de los teléfonos móviles en niños y adolescentes puede afectar de manera negativa a nuestros niños, y que es necesaria y urgente una regulación", explicó Ángela Sánchez-Pérez, que habiéndose trasladado desde Toledo, llegó hoy a las puertas del Congreso de los diputados con unas intenciones muy claras.

Ante la pregunta de qué clase de regulación sería la más conveniente para el uso de los móviles, dejó claro que: "No le puedes poner puertas al campo, es verdad. A no ser que haya precipicios. Yo he venido aquí hoy en calidad de docente, no soy experta en derecho. Esto no es más que el primer paso, expresar una preocupación y un descontento de la población, toca a los juristas plantear una legislación efectiva".

Tres comunidades autónomas ya lo prohíben

A día de hoy, solo tres comunidades autónomas prohíben el uso de móviles en colegios por completo, Madrid, Galicia y Castilla La Mancha. Canarias, por el otro lado, comenzó a regularlo este mismo mes y la Generalitat Catalana pretende implementar medidas en sus aulas a partir de 2024.

Está demostrado que el uso intensivo de los smartphones y otras pantallas inteligentes acaban por desarrollar problemas de atención y gestión de dopamina en sus usuarios, ya sean menores o adultos, pero una falta de exposición temprana a estas tecnologías contribuye a una menor dependencia en el largo plazo. Según el Informe Mobile, datan más de 8 millones de españoles adictos, por lo menos, a su dispositivo móvil.