'Prohibida la entrada de niños' en una cafetería de Bilbao

La decisión de una cafetería bilbaína llamada "Style" de prohibir la entrada de niños, aunque vayan acompañados de adultos, ha motivado una polémica entre los que lo consideran discriminatorio, como la asociación de familias numerosas, y los que la respaldan completamente, como la federación de hosteleros.

Según ha anunciado la directora de la asociación de familias numerosas Hirukide, Natalia Díez-Caballero, una cafetería de Bilbao, aunque ha precisado que tiene noticias de dos establecimientos, ha vetado la entrada de menores, en solitario o acompañados de algún adulto, aunque no va a presentar ninguna denuncia porque ha reconocido que la ley ampara a estos establecimientos.

Uno de los cafés-restaurantes, situado en el centro, mantiene hoy el cartel, en el que se puede leer que está "reservado el derecho de admisión" para los que incurran en comportamientos incívicos "y también a los menores de edad, acudan solos o acompañados". Los camareros no han querido hacer ningún comentario, ante la ausencia de la dueña.

La asociación de familias numerosas ha criticado esta "discriminación", así como que "se estén equiparando conductas incívicas con la entrada de un niño menor con un responsable". No obstante, la asociación no interpondrá una denuncia judicial porque ha consultado a la oficina municipal de información al consumidor y ha sabido que "en el País Vasco no existe ninguna normativa específica que regule el derecho de reserva de admisión".

Por su parte, el dirigente de los hosteleros vascos Ángel Gago ha explicado a Efe que hay unos ocho o diez locales en Vizcaya que han puesto este cartel de prohibir la entrada a menores, pero todos de ocio nocturno, y sólo conoce un establecimiento de ocio diurno que lo haya adoptado.

Gago ha insistido en que la ley protege esta opción, porque las ldiscriminaciones que prohíbe son por religión, raza o sexo. En este caso de que se prohíba la entrada a menores, la ley exige que haya un cartel que lo anuncie, "y lo hay".

Ha explicado que hasta ahora los casos que conocía eran de locales de ocio nocturno, "donde un menor de edad no pinta nada y al que habría que expedientar sería al padre", ha opinado. En este caso del café restaurante, llamado "Style", ha dicho que "personalmente" lo apoya "totalmente, al cien por cien. Si no quiere tener menores porque quiere tener un público diferente, me parece normal.

Es un empresario que quiere organizar su empresa de una forma determinada", ha señalado. Ante las críticas de Hirukide, Gago ha respondido que él también se puede sentir "ofendido con padres que tienen a los hijos en situación semisalvaje, corriendo por las mesas, pegando gritos y tirando vasos, y que piensan que un establecimiento hostelero es un parque infantil de juegos".Ahora, con la ley antitabaco, ha explicado Gago, "los padres están en las terrazas y los niños dentro jugueteando; por eso entiendo que llegue un establecimiento y diga: yo no quiero este tipo de público".