Los profesores catalanes protestan contra la presencia de Mossos en los institutos: "No queremos policías en las aulas"

Menos Mossos y más educadores sociales. Esta es una de las frases que más se ha escuchado a las puertas del IES Margaritu Xirgu y el IES Eugeni d'Ors, dos institutos públicos de L'Hospitalet de Llobregat, en Barcelona. Son dos de los 13 centros que forman parte del plan piloto que ha desplegado la Generalitat para incorporar agentes en los centros de secundaria con el objetivo de mejorar la convivencia y ayudar a gestionar la complejidad en las aulas. Decenas de profesores y personal educativo han protestado a primera hora de la mañana para mostrar su rechazo al plan y han recorrido la distancia que separa ambos institutos.

La asamblea de trabajadores de estos dos centros "muestran su rechazo" y en un comunicado también apuntan que "los centros ya cuentan con profesionales para acompañar a los alumnos y gestionar situaciones complejas: educadores sociales, orientadores o técnicos y que ellos son los que cuentan con las herramientas y la formación necesaria para intervenir en situaciones complejas". Apuntan que “la conflictividad no se arregla con medidas policiales sino sociales y que esto es una chapuza”.

"Fuera policías de las aulas"

La medida ha movilizado al sector educativo porque aseguran que se ha tomado de forma unilateral, sin consultar con el personal docente y sin tener en cuenta las necesidades de estas escuelas. Así lo explica Pepa Vidal, profesora del IES Margarita Xirgu, "el argumento de que la incorporación de Mossos va a mejorar la convivencia no tiene sentido porque llevamos meses reclamando otro tipo de recursos” y añade “necesitamos profesionales especializados, técnicos de integración social, pedagogos, orientadores, pero en ningún caso policías dentro de las aulas por muy formados que estén".

La medida también cuenta con la desaprobación de otras entidades como Affac (Asociación Federadas Familias de alumnos de Cataluña) que asegura que "la convivencia no se construye con medidas policiales sino con recursos educativos". Misma posición la de Ustec, uno de los sindicatos mayoritarios de profesores, "hemos estado todo el curso movilizándonos para reclamar más recursos pero esto no es lo que queremos ya que se ha recortado en por profesionales sociales y ahora se destinan los recursos a poner policías".

El personal de los centros asegura además que "es una medida estigmatizadora y racista" porque señala a institutos de alta complejidad.

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