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Ingresa en prisión tras apuñalar a un migrante por retrasarse en el pago de una vivienda ilegal en Ceuta

La Policía Nacional ha detenido a un hombre acusado de apuñalar a un migrante por retrasarse en el pago de una "casa patera" en el barrio de El Príncipe. El presunto responsable ha ingresado en prisión y en la vivienda se hallaron armas, droga y personas hacinadas.

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Un hombre ha ingresado en prisión preventiva en Ceuta acusado de apuñalar a un migrante que se habría retrasado en el pago de la cantidad exigida para alojarse en una conocida como "casa patera", una vivienda en la que, según la investigación policial, también se imponían amenazas y estrictas normas de permanencia a sus ocupantes.

La investigación arrancó el pasado 25 de octubre, cuando la víctima acudió al hospital denunciando haber sufrido una agresión con arma blanca en una vivienda situada en el barrio de El Príncipe. Según su relato, el ataque se produjo después de demorarse en el pago del alojamiento.

Las pesquisas permitieron a los agentes localizar el inmueble e identificar al presunto responsable. De acuerdo con las primeras averiguaciones, los migrantes debían abonar por adelantado 300 euros en efectivo por un mes de estancia y cumplir horarios muy estrictos, permaneciendo fuera de la vivienda durante el día y dentro por la noche, bajo la amenaza de represalias en caso de incumplimiento.

Tras obtener autorización judicial, la Policía registró la vivienda y encontró a varias personas viviendo en condiciones de hacinamiento e insalubridad. Durante la intervención fueron incautadas varias armas blancas, entre ellas una katana que, presuntamente, se utilizaba para intimidar a los residentes. Los agentes también localizaron un arma de fuego simulada, un pasamontañas, una careta y 19 tabletas de una sustancia que aparenta ser hachís.

El detenido ha sido puesto a disposición judicial como presunto autor de delitos de tentativa de homicidio, favorecimiento de la inmigración irregular y tenencia ilícita de armas. El juez ha decretado su ingreso en prisión.

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