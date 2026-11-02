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Las víctimas de Angrois, 13 años después: "Seguimos luchando"

Son familiares de fallecidos en el accidente ferroviario en Angrois, en Santiago de Compostela. Ocurrió hace 13 años, hubo 80 fallecidos y más de 140 heridos. Se culpó como responsable al maquinista y fue condenado a 2 años y medio de prisión. Los familiares señalan que la tragedia nunca se olvida y en cada accidente que ocurre se recuerda con más dolor el siniestro que ellos sufrieron.

Víctimas de Angrois

Las víctimas de Angrois, 13 años después: "Seguimos luchando" | Antena 3 Noticias

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Ángel Pinto
Publicado:

Las familias y víctimas del accidente de Angrois en 2013 lo tienen claro, no hay formulas mágicas para mitigar el dolor. En aquel siniestro fallecieron 80 personas. Mari Carmen perdió a su hija y a su yerno. Pasa el tiempo pero la pena no cesa: "El duelo es distinto para cada persona". "Quedan unos años muy duros", relata.

José Manuel, perdió a su hermana. Y aconseja que familias y victimas se unan, asegura que es la única forma de seguir. Ellos intentan olvidar lo que sufrieron hace 13 años pero cada accidente ferroviario. Les vuelve al pasado. Las víctimas lo tienen claro: no hay fórmulas 'mágicas' para mitigar el dolor. "La pérdida de un ser querido, eso solo lo sabe quien lo pierde", relata José Manuel. Aconseja que las víctimas se unan, es la única forma de seguir: "Seguimos luchando".

13 años después del accidente de Angrois

En Angrois se declaró al maquinista como culpable del siniestro y fue condenado a dos años y 6 meses de prisión. El accidente ferroviario más grave de España no fue el de Adamuz, con 46 fallecidos, ni el más reciente de Urda, donde se contabilizan al menos 69 personas muertas,. Ocurrió en julio de 2013 en Santiago de Compostela, también en una línea de alta velocidad, y perdieron la vida 80 personas.

En el juicio fue condenado el maquinista, entró en una curva a 200 kilómetros por hora. Se consideró que el trágico accidente fue por un despiste del conductor fue condenado a 2 años y 6 meses de prisión. La asociación de víctimas de Angrois no estuvo de acuerdo con la sentencia y siguen luchando para que continúe la investigación del accidente.

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