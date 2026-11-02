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Noticias de hoy, lunes 2 de noviembre de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, lunes 2 de noviembre de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

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Noticias de hoy, lunes 2 de noviembre de 2026 | Antena 3 Noticias

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La búsqueda e identificación en Urda tras el trágico accidente de trenes en Toledo, las últimas encuestas electorales tras el siniestro y un accidente de avión a pocos kilómetros de la residencia de Donald Trump en Florida, entre las noticias más destacadas de hoy, lunes 2 de noviembre de 2026.

66 víctimas identificadas

El accidente mortal de trenes en Toledo ha dejado al menos 69 muertos. Este lunes, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real ha identificado ya a 66 de los 69 fallecidos en el accidente ferroviario en Urda (Toledo). Los equipos de rescate siguen con búsquedas y complejas identificaciones.

Las encuestas dan mayoría absoluta a la derecha

Ya conocemos las primeras encuestas tras el trágico accidente de Urda (Toledo) que ha dejado al menos 69 muertos tras chocar dos trenes. La tendencia que venían marcando hasta ahora cambia y el PSOE que llegaba creciendo en los últimos sondeos presenta ahora una caída.

La tragedia ferroviaria en Toledo pasa factura al PSOE en la última encuesta de Sigma Dos para 'EL MUNDO'. El el PSOE perdería unos 450.000 votos y podría quedarse por debajo de los 100 escaños. Alberto Núñez Feijóo recuperaría la senda ascendente y sumaría una holgada mayoría con Vox que se mantiene por encima de los 60 diputados.

Accidente en Florida

A pocos kilómetros de la residencia de Donald Trump en Florida, al menos nueve personas han muerto al estrellarse un avión privado en Palm Beach. El momento ha quedado grabado por las cámaras de la zona y de los coches que circulaban por esas calles y carreteras.

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Noticias de hoy, lunes 2 de noviembre de 2026

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