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NARCOTRÁFICO

Prisión provisional por narcotráfico para el jefe antidroga de la Guardia Civil en Segovia

La investigación, iniciada en abril y coordinada con Asuntos Internos, afecta a cuatro detenidos.

Coche de Guardia Civil

Coche de Guardia Civil Europa Press

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Irene Delgado
Irene Delgado
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La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Segovia ha acordado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de las cuatro personas detenidas en una operación antidroga de la Guardia Civil, entre ellas el jefe del Equipo contra la Delicuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Comandancia de Segovia, Miguel Ángel Barbero.

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno han informado este martes de las cuatro detenciones, practicadas en el marco de una investigación dirigida desde Madrid por los servicios centrales de la Guardia Civil.

Una investigación iniciada en abril

Entre los arrestados se encuentra Barbero. Los otros tres detenidos no pertenecen a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Según las mismas fuentes, no se esperan nuevas detenciones en el marco de esta investigación.

El Tribunal de Instancia de Segovia ha informado de que uno de los detenidos está siendo investigado por los delitos de tráfico de drogas que causan un grave daño para la salud, agravado por su condición de funcionario público, cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y pertenencia a un grupo criminal.

Los otros tres arrestados están siendo investigados por tráfrico de drogas que causan grave daño para la salud, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.

La causa incició en abril de 2026 y se ha desarrollado de forma coordinada entre el Tribunal de Instancia de Segovia y Asuntos Internos de la Guardia Civil.

Un primer arresto en 2017

La detención de Barbero se produce se produce más de nueve años después de su anterior arresto, también en el marco de una investigación relacionada con el narcotráfico.

En mayo de 2017 fue investigado por varios delitos, entre ellos tráfico de drogas, pertenencia a banda criminal organizada, cohecho, revelación de secretos y omisión del deber de perseguir la delincuencia.

En julio de 2018, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Segovia acordó el sobreseimiento definitivo de aquellas actuaciones.

Posteriormente, Barbero regresó a su puesto como jefe del EDOA de la Comandancia de Segovia, desde el que ha estado al frente de investigaciones y operaciones contra el tráfico de drogas y el crimen organizado en la provincia hasta su actual detención.

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