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Condenado a nueve años y medio de cárcel un policía nacional por violar a una menor a la que ofreció trabajo de niñera en Melilla

El agente contactó con la joven de 17 años a través de un anuncio de empleo y la llevó a un descampado, donde la agredió sexualmente. La Audiencia también le prohíbe acercarse a la víctima durante 16 años.

Audiencia Provincial de Málaga

Audiencia Provincial de Málaga Agencias (Archivo)

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Celia de Santiago
Celia de Santiago
Publicado:

La Audiencia de Málaga, con sede en Melilla, ha condenado a nueve años y medio de prisión a un policía nacional por violar a una menor de 17 años con la que había contactado mediante un falso anuncio de trabajo. El agente, de 32 años, buscaba supuestamente una niñera, aunque el tribunal considera probado que utilizó la oferta como excusa para acercarse a la joven.

Según la sentencia, el condenado publicaba anuncios en una plataforma de compraventa utilizando una identidad diferente a la suya. En uno de ellos solicitaba una niñera, una oferta que, según los magistrados, era en realidad "un pretexto que ocultaba otras intenciones".

Utilizó una falsa oferta de empleo para contactar con la menor

Tras conseguir el teléfono de la adolescente, el policía comenzó a escribirle mediante una aplicación de mensajería. Para evitar ser identificado, utilizó una tarjeta SIM que no estaba a su nombre.

Pese a conocer su edad, le ofreció dinero a cambio de mantener relaciones sexuales y le pidió que no se lo contara a nadie. Las conversaciones adquirieron un contenido sexual y llegó a proponerle 30 euros por pasar 40 minutos con él. La menor respondió con evasivas y nunca aceptó sus propuestas.

Finalmente, quedaron bajo el pretexto de hablar sobre el supuesto empleo. El hombre la recogió en su vehículo y la trasladó a un descampado, donde la agredió sexualmente pese a sus reiteradas negativas.

Después, acudió a un cajero, retiró 70 euros y entregó 20 a la víctima. Posteriormente, la dejó cerca de su domicilio y se deshizo de la tarjeta telefónica utilizada para contactar con ella.

La menor denunció los hechos al día siguiente

La joven contó lo ocurrido a la orientadora de su instituto al día siguiente de la agresión. Posteriormente, acudió al hospital y declaró ante la Policía.

La Audiencia destaca que la víctima ha mantenido una versión coherente de los hechos, mientras que el acusado ofreció relatos diferentes y llegó a justificar algunos de sus comentarios por el consumo de alcohol.

Dieciséis años sin poder acercarse a la víctimaç

Además de la pena de prisión por los delitos de violación y corrupción de menores, el tribunal ha impuesto al agente 16 años de prohibición de acercamiento a menos de 200 metros y de comunicación con la víctima.

También ha sido condenado a 24 años de inhabilitación para desempeñar trabajos relacionados con menores y ocho años de libertad vigilada. La sentencia, que puede recurrirse, establece el decomiso del vehículo en el que cometió la agresión y el pago de las costas judiciales. La víctima ha renunciado a recibir cualquier indemnización.

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