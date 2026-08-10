Una pierna ortopédica, microondas y violonchelos, entre los objetos más insólitos que se pierden en vacaciones

Los olvidos ocasionales pueden llegar a ser algo habitual, pero algunos resultan difíciles de creer. En España se pierden más de 100.000 objetos al año y muchos de ellos aparecen ahora, en verano, cuando las vacaciones, los viajes y los desplazamientos multiplican los despistes.

En las oficinas de objetos perdidos no solo aparecen móviles, carteras, llaves o mochilas. También se han encontrado artículos mucho más llamativos, como microondas, carritos de bebé, guitarras, violonchelos, sillas de ruedas e incluso una pierna ortopédica.

Las prisas, los cambios de rutina, los trayectos en transporte público y los planes improvisados hacen que muchos dueños no se den cuenta de la pérdida hasta horas después. Algunos casos sorprenden especialmente por el tamaño o la importancia del objeto, porque parecen casi imposibles de olvidar.

Más de 200 objetos al día en el Metro de Madrid

Solo en el Metro de Madrid se localizan más de 200 objetos perdidos cada día, una cifra que al año se acerca a los 75.000 artículos extraviados.

Sin embargo, no todos vuelven a manos de sus dueños. De todos los objetos perdidos, apenas un 20% acaba siendo recuperado por sus propietarios.

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