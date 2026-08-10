Una niña de 16 años huérfana, entre los menores migrantes que esperan ser registrados en Ceuta: "Para poder tener una vida mejor"

La actividad se ha retomado este lunes en los alrededores de la Jefatura Superior de Policía de Ceuta, donde a primera hora de la mañana cientos de menores migrantes se concentran para ser registrados e identificados. En las calles de la ciudad autónoma se concentran numerosos niños y adolescentes esperando para completar los trámites previos a su posible traslado a la península.

Entre ellos se encuentra una niña de 16 años, huérfana desde hace años, que ha llegado a Ceuta con la esperanza de encontrar una vida mejor. La joven, residente en El Príncipe, explicó a Antena 3 Noticias, a través de una persona traductora, que decidió emprender el viaje por su libertad, "para poder estudiar y para tener una vida mejor".

Su historia representa la de muchos otros menores que permanecen a la espera de ayuda y de una respuesta por parte de las administraciones. La identificación de todos ellos resulta fundamental para conocer sus circunstancias personales, localizar a posibles familiares y determinar qué tipo de protección necesita.

El proceso se desarrolla prácticamente sin descanso y bajo distintas medidas de seguridad para prevenir posibles abusos. En este momento se investigan seis presuntas agresiones sexuales a niñas, según la información facilitada sobre la situación en la ciudad autónoma.

El registro policial es el paso previo al traslado de parte de los menores a la península. Sin embargo Extremadura, Castilla y León y Aragón han manifestado su rechazo a acoger a los niños y adolescentes.

Rego pide agilizar

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se reunió el sábado con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, para abordar la situación, a quien pidió agilizar la acogida familiar ante el "notable interés" mostrado por numerosas familias dispuestas a hacerse cargo de ellos.

Según informó el Ministerio de Juventud e Infancia, varias organizaciones especializadas en acogimiento familiar han trasladado a la ministra que existen familias interesadas en acoger a estos menores. Rego solicitó al Gobierno ceutí que facilite y acelere esta posibilidad.

"Vamos a garantizar todo el apoyo, económico, técnico y humano a Ceuta, como hemos venido haciendo hasta ahora, y vamos a garantizar una acogida digna a todos los niños, niñas y adolescentes", aseguró Rego.

Además, un equipo técnico del Ministerio se desplazará a Ceuta el próximo 16 de agosto para agilizar los trámites. Y este jueves se celebrará una Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia con las comunidades autónomas para abordar el futuro de los menores.