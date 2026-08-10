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Noticias de hoy, lunes 10 de agosto de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy,lunes 10 de agosto de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

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Noticias de hoy, lunes 10 de agosto de 2026 | Antena 3 Noticias

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La situación en Ceuta, los incendios en España o el tifón en China, entre las noticias más destacadas de este lunes 10 de agosto de 2026.

Crisis migratoria

Miles de personas han salido a las calles de Ceuta para protestar por la crisis migratoria. Ha sido convocada por las comunidades religiosas de la ciudad autónoma, que acusan al Gobierno de abandono. Mientras tanto, cientos de menores permanecen hacinados a las puertas de la Jefatura Superior de Policía, a la espera de ser identificados y registrados.

Además el ministerio de Defensa ha cancelado todos los permisos de los militares desplegados en Ceuta para proteger la frontera.

Incendio Ceuta

El fuego continúa avanzando en Niebla, Huelva, debido al viento y a las altas temperaturas. El incendio ya ha arrasado más de 8.000 hectáreas y ha obligado a desalojar a más de 400 personas.

En Castellón, también ha sido evacuada la población de El Catí. Además, el viento ha empeorado dos incendios en Segovia. Uno de ellos, situado en Navas de Riofrío, amenaza al Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.

Guerra Ucrania

Los ataques cruzados entre Rusia y Ucrania se han intensificado. Al menos 18 personas han muerto durante las últimas 24 horas. Los drones ucranianos continúan atacando infraestructuras energéticas rusas. Ante esta situación, Kiev ha pedido ayuda a sus aliados para reforzar sus defensas antiaéreas.

Tifón Dolphin

El tifón Dolfin, que ya ha causado importantes destrozos en Filipinas, ha tocado tierra en el este de China. Las autoridades han declarado la alerta roja y más de un millón de personas han sido evacuadas. Los dos aeropuertos de Shanghái permanecen cerrados y se han cancelado alrededor de 1.500 vuelos.

Ceuta alza la voz ante la crisis migratoria: miles de personas se concentran tras una jornada que eleva a 83 los muertos

Miles de ceutíes han comenzado a concentrarse este domingo, en la Plaza de la Constitución de Ceuta en una multitudinaria

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Sociedad

Miembro de las Fuerzas de Seguridad en Ceuta

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: El Gobierno eleva a 80.000 los migrantes que entraron a Ceuta y señala el reagrupamiento familiar como prioridad para los menores

Imagen de la protesta contra la supuesta agresión homófoba en Benialí

Dos menores de 14 años denuncian una presunta agresión homófoba durante las fiestas de Benialí, en Alicante

Imagen de archivo de una cirugía

Hallan restos de semen en una mujer tras una presunta agresión sexual de un cirujano en Murcia

Javier Sánchez, junto a José Manuel Penella
Zaragoza

Detenida la hija del matrimonio asesinado en Tauste y su pareja como presuntos autores del crimen

Gafas eclipse
Eclipse solar

FACUA alerta de la retirada de seis modelos de gafas para el eclipse solar del 12 de agosto por riesgo de lesiones oculares

Metro de Ciudad Lineal
Suceso

A prisión la nuera del anciano hallado muerto con signos de estrangulamiento en Madrid

La mujer está investigada por un delito de homicidio tras la muerte de su suegro, de 84 años, en una vivienda de Ciudad Lineal

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional
Canarias

Detenido en Maspalomas un delincuente sexual acusado de ocho delitos contra menores

El detenido había sido arrestado hace un tiempo en Reino Unido por estos hechos, pero posteriormente fue puesto en libertad bajo fianza y abandonó el país.

Objetos perdidos

Una pierna ortopédica, microondas y violonchelos, entre los objetos más insólitos que se pierden en vacaciones

Una multitud de menores espera a ser atendida en los registros policiales de Ceuta.

Vídeo: Tensión y disturbios tras acudir cientos de menores a la cola del registro policial en Ceuta

Antena 3 Noticias

Una niña de 16 años huérfana, entre los menores migrantes que esperan ser registrados en Ceuta: "Para poder tener una vida mejor"

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