Noticias de hoy, lunes 10 de agosto de 2026

La situación en Ceuta, los incendios en España o el tifón en China, entre las noticias más destacadas de este lunes 10 de agosto de 2026.

Crisis migratoria

Miles de personas han salido a las calles de Ceuta para protestar por la crisis migratoria. Ha sido convocada por las comunidades religiosas de la ciudad autónoma, que acusan al Gobierno de abandono. Mientras tanto, cientos de menores permanecen hacinados a las puertas de la Jefatura Superior de Policía, a la espera de ser identificados y registrados.

Además el ministerio de Defensa ha cancelado todos los permisos de los militares desplegados en Ceuta para proteger la frontera.

Incendio Ceuta

El fuego continúa avanzando en Niebla, Huelva, debido al viento y a las altas temperaturas. El incendio ya ha arrasado más de 8.000 hectáreas y ha obligado a desalojar a más de 400 personas.

En Castellón, también ha sido evacuada la población de El Catí. Además, el viento ha empeorado dos incendios en Segovia. Uno de ellos, situado en Navas de Riofrío, amenaza al Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.

Guerra Ucrania

Los ataques cruzados entre Rusia y Ucrania se han intensificado. Al menos 18 personas han muerto durante las últimas 24 horas. Los drones ucranianos continúan atacando infraestructuras energéticas rusas. Ante esta situación, Kiev ha pedido ayuda a sus aliados para reforzar sus defensas antiaéreas.

Tifón Dolphin

El tifón Dolfin, que ya ha causado importantes destrozos en Filipinas, ha tocado tierra en el este de China. Las autoridades han declarado la alerta roja y más de un millón de personas han sido evacuadas. Los dos aeropuertos de Shanghái permanecen cerrados y se han cancelado alrededor de 1.500 vuelos.